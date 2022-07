Albenga: l’Osteria del Tempo Stretto propone per il mese di luglio interessanti serate gastronomiche

Con una serata dedicata alle erbe spontanee l’Osteria del Tempo Stretto di Albenga ha inaugurato l’importante calendario di serate a tema del mese di luglio. Il cibo e il vino non saranno solo serviti in tavola in gustosi piatti, preparati dalla chef Cinzia Chiappori, ma anche accompagnati da racconti, che sveleranno i segreti e la storia delle diverse preparazioni. E i vini saranno raccontati e serviti dalla sommelier Miranda Moroni.

Nella galleria fotografica le immagini della serata con la cuoca selvatica, Eleonora Matarrese presentata dal giornalista Claudio Porchia ed il menù preparato con le erbe spontanee

Panissa fritta e verdure in pastella leggera

Tiepido di gamberi, calamari e cozze con insalatina di zucchine trombette di Albenga e timo

Pansotti di ortiche e ricotta artigianale con sugo di noci

Bocconcini di orata e erbette alimurgiche raccolte da Eleonora

Valleggia sacher

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti

14 luglio "Grigliata in giardino"

Menù

· Antipasto misto

· Salsiccia ai 3 sapori

· Alette di pollo saporite

· Costine in salsa bbq

· Picanha

· Ratatuia e patate di montagna alla paprika

· Sorbetto alla pesca e Pigato con amaretti di Sassello

35 euro bevande escluse

21 luglio serata pugliese con i vini dell'azienda Domus Hortae

Menù

· Pettole e verdure in pastella leggera vino in abbinamento: bombino bianco "Kimere"

· Baccalà mantecato su nido di cime di rapa vino in abbinamento: minutolo Ti esti'

· Involtino di peperoni con acciughe del cantabrico e stracciatella pugliese vino in abbinamento: nero di troia rosato "Kia ros"

· Strozzapreti con ragù di calamaro ripieno vino in abbinamento: nero di troia riserva "Kalinero"

· Intorchiate con salsa calda alla vaniglia vino in abbinamento: nero di troia passito "Fa#"

I vini verranno raccontati da Giuseppe Pastorino

€45 bevande incluse

28 luglio "Le acciughe"

Menù

· Acciughe sott'olio del mar cantabrico, burro artigianale e pane croccante

· Acciughe fritte con salsa mediterranea

· Acciughe in carpione leggero

· Trenette ammollicate con le acciughe

· Bagnun di acciughe con gallette del pescatore

· Semifreddo all'amaretto di Sassello con cioccolato fuso

€35 bevande escluse

Il servizio inizierà alle ore 20.30.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 392-6221924

L’Osteria del Tempo Stretto si trova ad Albenga in Reg. Rollo, 40.