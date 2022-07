Varazze, furbetti del tagliando disabili: 4 automobilisti sanzionati dalla Polizia Locale

Durante i giorni scorsi sono stati intensificati i controlli sul territorio cittadino da parte della Polizia Locale con particolare attenzione alla verifica dei tagliandi per la sosta delle persone disabili.

Dai controlli effettuati dal Comando di Varazze è emerso che 4 automobilisti avevano impropriamente il tagliando disabili con lo scopo di usufruire di parcheggi ad essi riservati senza averne diritto è infatti risultato che due di questi “tagliandi” erano fotocopie, quindi senza validità alcuna, uno originale ma il possessore non era il titolare del tagliando mentre il quarto era scaduto nella validità.

In tutti i casi è stato comunque accertato che non vi era la presenza del titolare del tagliando e che il possessore lo utilizzava per giovare del parcheggio riservato ai disabili a discapito di quelli che ne avevano veramente titolo.

I contrassegni verificati sono stati ritirati e i soggetti sono stati sanzionati ai sensi del 188 cds che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 672 e la decurtazione di 6 punti sulla patente.

“Il controllo del territorio ha notevoli risvolti - commenta il sindaco Luigi Pierfederici - porre l’attenzione anche su temi come la semplice verifica del giusto utilizzo dei tagliandi disabili dimostra la sensibilità da parte dell’Amministrazione e del Comando della Polizia locale su temi sociali che spesso vengono sottovalutati o, come nei casi dei controlli effettuati, abusati per convenienza personale da non aventi diritto”.