Giovani, economia e finanza dialogano tra loro al "Young Factor": a Milano protagonisti gli dtudenti del "Patetta" di Cairo

L’obiettivo di queste tre giornate è stato quello di far crescere l’alfabetizzazione economico-finanziaria tra i giovani e il loro senso di appartenenza all’Unione Europea.

L’incontro si è svolto attraverso l'alternanza degli interventi di relatori di importanza nazionale, protagonisti del mondo economico e finanziario, come i CEO delle maggiori banche il Vice Presidente della Banca Centrale Europea, 6 Governatori di banche centrali, nazionali e internazionali e alcuni fra i più autorevoli direttori di quotidiani sia italiani che esteri, Hanno incontrano i giovani per dialogare insieme sul futuro personaggi come Mirja Cartia D’Asero, Carlo Messina, Claudia Parzani, Francesco Profumo oltre a Jean Claude Trichet e Ignazio Visco, i quali hanno risposto puntualmente alle domande che gli studenti hanno posto loro direttamente.

Tra i temi trattati l’inflazione, la guerra, la pandemia, il futuro dei giovani e dell’Europa, l’economia sostenibile, il ruolo dei giovani e delle donne nel mondo del lavoro…