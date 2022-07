Un nuovo singolo per gli Zueno: ecco "Abbastanza", una svolta nelle sonorità della band genovese

Esce oggi, venerdì 8 luglio 2022, “Abbastanza”, il nuovo singolo degli ZUENO, fuori per Orangle Records e distribuito su tutte le piattaforme digitali da INgrooves Universal.

Il brano, prodotto dalla band genovese insieme a Gianluca Polizzi, segna un nuovo percorso artistico e sonoro rispetto ai tre singoli precedenti: le chitarre distorte e un ritmo serrato si combattono lo spazio con le melodie aperte e nostalgiche di una ballad.

Un frenetico “tira e molla” in costante frastuono fino alla saturazione delle strofe attende l’arrivo della quiete, dove tutto sembra tornare al suo posto nei ritornelli, per poi iniziare daccapo un’altra volta.

Gli ZUENO sono una band genovese composta da Alessandro Mazzeo (voce e chitarra ritmica), Andrea De Sotgiu (batteria) e Nicolò Sgorbini (chitarra solista).

Nati in una sala prove sulle alture di Genova, lavorano a lungo alle loro canzoni che rimangono per molto chiuse nel cassetto. Il sodalizio con il cantautore Zibba li ha portati a trovare la formula giusta per mettere in ordine le idee e pubblicare “Cartolina” il loro primo singolo, uscito il 15 dicembre 2020 per Metatron.

Con la stessa formula del primo, pubblicano il 23 marzo 2021 il loro secondo singolo “Le Chiavi di Casa”. Il 2 dicembre 2021 esce “E Se Poi Vieni a Cercarmi”, fuori sempre per Metatron e prodotto da Simone Sproccati. L’8 luglio 2022 esce per Orangle Records “Abbastanza” il nuovo singolo della band prodotto insieme a Gianluca Polizzi.