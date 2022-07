Blog aziendale: perché per le imprese è importante averne uno

Nel passaggio dall'analogico al digitale, il mondo del lavoro e dell'economia ha affrontato tanti importanti cambiamenti, sia a livello di approccio alle attività lavorative in senso stretto che dal punto di vista comunicativo. Le aziende, in particolare, si sono trovate di fronte alla necessità di approcciare in maniera nuova il mercato, per esempio adottando nuove strategie di marketing e puntando sulla presenza online, a partire dalla creazione di un proprio sito web. Avere un sito, tuttavia, non è sufficiente se non c'è alle spalle una strategia di comunicazione adeguata e, in questo senso, grande importanza riveste la scelta di scrivere un blog aziendale: ma che cos'è un blog e che vantaggi può dare?

Che cosa sono i blog

Il termine blog è stato introdotto sul finire degli anni '90 per identificare quella particolare tipologia di siti web strutturati come una sorta di diari personali, con articoli, pensieri e riflessioni pubblicati in ordine anti-cronologico. Nel corso degli anni, il concetto di "blog" è rimasto pressoché invariato pur evolvendosi secondo le dinamiche di internet, per diventare per esempio uno strumento di monetizzazione per gli utenti che lo scrivono.

Una delle trasformazioni vissute dal blog è quella della nascita dei blog aziendali, che dal punto di vista della struttura si avvicinano molto ai siti pubblicati da privati, ma che in realtà rivestono un ruolo completamente differente permettendo alle imprese di ottenere diverse tipologie di vantaggi. Oggi sono tante le realtà che hanno inserito all'interno del sito istituzionale una pagina blog, dagli e-commerce, che li usano per aumentare la visibilità e promuovere i prodotti in vendita, fino ai portali di gioco, in cui al semplice aspetto promozionale si combina la possibilità di guidare gli utenti meno esperti nella conoscenza dei vari passatempi, come nel caso della variante del blackjack 21+3, in una sorta di guida virtuale.

I blog per accrescere la visibilità aziendale

Uno dei primi motivi per cui un'azienda dovrebbe tenere un blog è quello di accrescere la propria visibilità online. La pubblicazione di articoli utili per i clienti acquisiti e potenziali è infatti uno strumento di grande valore per essere più visibili e facilmente rintracciabili in rete. Se la scrittura dei testi è preceduta da un'attenta ricerca degli argomenti e delle parole chiave di maggior interesse (secondo quelli che sono i parametri della SEO), infatti, è possibile riuscire a posizionare queste pagine ai primi posti nei motori di ricerca, avvicinando dunque un elevato numero di persone provenienti da ricerche cosiddette organiche e, al tempo stesso, trascinando verso l'alto anche il sito istituzionale o di e-commerce correlato.

Fornire valore all'utente tramite blog

Oltre a permettere di migliorare la visibilità online, gli articoli pubblicati sui blog aziendali rappresentano anche un modo per fornire valore all'utente. Chi arriva sul blog, in teoria è una persona interessata all'argomento specifico trattato nel testo, dunque ne leggerà il contenuto con piacere per ricercare spunti utili alla risoluzione di un problema. Un'azienda che produce o commercializza una particolare tipologia di prodotti potrà dunque mettere a disposizione spiegazioni dettagliate sugli stessi oppure trattare argomenti correlati, mostrando al tempo stesso anche una certa esperienza nel proprio campo. È ampiamente dimostrato che in questo modo lo stesso brand accresce la sua reputazione e l'azienda riesce a ottenere migliori risultati sul mercato sfruttando l'onda lunga dei clienti che si fidano di lei.

Fidelizzare e creare relazioni durature

Conseguenza del punto precedente è, come anticipato, la fidelizzazione dei clienti/utenti: anche coloro che inizialmente capitano sul blog solo per leggere degli articoli senza per questo mettersi in contatto diretto con l'azienda o acquistare i suoi prodotti online, infatti, finiscono per memorizzare il brand e per considerarlo col passare del tempo sempre più affidabile, soprattutto se le informazioni a cui hanno avuto accesso sono risultate utili per i propri scopi.

Il blog aziendale può rivelarsi dunque fondamentale in una strategia di marketing che preveda azioni indirette in grado di avvicinare persone potenzialmente interessate all'offerta e creare con loro un rapporto concreto, supportato da altri strumenti come un servizio assistenza sempre presente e canali social costantemente aggiornati. Insomma, uno strumento sempre più utile da non trascurare per essere sempre al passo coi tempi.