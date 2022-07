Camion Iveco – i veicoli universali per il trasporto su strada

I camion Iveco sono i veicoli speciali di un noto produttore italiano. Questi veicoli sono ampiamente utilizzati per risolvere problemi commerciali, inclusa l'organizzazione del trasporto merci su brevi e lunghe distanze. La gamma dei camion Iveco è diversificata e comprende decine di modelli con caratteristiche tecniche diverse.

Le serie dei camion Iveco Daily, Stralis e EuroCargo

La serie Daily – sono i camion Iveco a basso tonnellaggio con una capacità di 106-205 CV. Le auto si basano su un telaio, la cui lunghezza, spessore e altre caratteristiche variano dalla versione della loro esecuzione. Tale struttura consente di creare modelli con una capacità di carico significativa.

Caratteristiche principali della serie Daily:

la maggior parte dei modelli con trazione posteriore, alcuni veicoli con trazione integrale;

sono disponibili 9 versioni del motore (diesel, a quattro cilindri), integrate da un intercooler e una turbina a geometria variabile;

trasmissione automatica o meccanica a sei marce;

sistema di sicurezza ESP 9 ben elaborato, che include molte soluzioni tecnologiche moderne (ABS, ESP, EBD, ASR e altre).



I camion Iveco Stralis di grande tonnellaggio con motore diesel a 6 cilindri in linea con una capacità di 310-560 CV. Per questi veicoli sono previste diverse opzioni di trasmissione. Tipi di formula delle ruote: 4x2, 6x2. Gli Stralis sono dotati di diverse opzioni di cabina - con o senza posto letto, con un aumento del volume interno per il trasporto internazionale.

I camion Iveco Eurocargo di medio tonnellaggio, prodotti con un peso lordo di 7-18 tonnellate. Le formule delle ruote più comuni sono 4x2, 6x2, 6x4, 4x4.

Esistono diverse opzioni di sospensione:

molle paraboliche a balestra singola;

molle multifoglio semi-ellittiche;

elementi pneumatici.



La serie Eurocargo è completata da varie tipologie di cabine - standard doppie, con un posto letto, una doppia a sette posti per i servizi pubblici.

I veicoli speciali sono dotati di motori a 4 e 6 cilindri con una capacità di 160-300 CV. Le unità di potenza sono dotate di turbine con intercooler.

Le serie dei camion Iveco Trakker, Magirus e S-Way

Camion Trakker di grande tonnellaggio con un peso lordo di 19-40 tonnellate. Vengono prodotti con passi 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4, 8x6, 8x8. La famiglia Trakker comprende telai per le macchine edili e trattori stradali. Alcune modifiche possono funzionare come parte degli autotreni.

I camion Iveco Trakker sono dotati di unità di potenza Cursor con una potenza massima di 480 CV. Nei veicoli sono utilizzate le sospensioni pneumatiche, il che garantisce comfort al conducente e ai passeggeri.

La gamma dei camion Iveco Magirus comprende molti modelli con caratteristiche tecniche differenti. I veicoli speciali sono dotati di motori diesel con un volume di 12,8-15,9 litri, che forniscono una potenza di 230-360 CV. Le unità di potenza Magirus si distinguono per l'affidabilità del sistema di controllo termico, l'avviamento, l'economia e buona riparabilità.

La serie S-Way comprende i camion di grande tonnellaggio. Questi modelli sono dotati di propulsori diesel Cursor da 330-570 CV o motori a gas Cursor Natural Power da 340-460 CV. I veicoli sono completati dalle trasmissioni automatiche aggiuntive Hi-Tronix.

I veicoli speciali di grande tonnellaggio sono dotati di diverse tipologie di cabine con tetto basso o alto, con dimensioni diverse, principalmente con un posto letto attrezzato.

Durante l'acquisto di un camion Iveco, bisogna prendere in considerazione l'ambito del suo funzionamento. Il produttore offre molte opzioni per camion con caratteristiche tecniche diverse per risolvere i compiti specifici del proprietario.