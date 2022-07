Loano, giovedì 14 luglio ritornano le “Fiabe e leggende al parco” di nonna Piera Alba Merlo

Nuovo appuntamento con “Fiabe e leggende al parco”, il ciclo di incontri con letture all'aria aperta per i più piccini promosso nell'ambito dell'edizione 2022 di “Loa - Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura promossa dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con l'Aps #cosavuoichetilegga? insieme ad Atuttotondo di Monica Maggi e con le associazioni e le realtà locali aderenti al “Patto per la Lettura”.

Il prossimo incontro è in programma giovedì 14 luglio alle 18 presso il Parco Don Leone Grossi.

Durante i pomeriggi di “Fiabe e leggende al parco”, Piera Alba Merlo, bardo celtico e narratrice, e la sua aiutante Monica Maggi intratterranno i piccoli partecipanti con letture tratte dai libri di fiabe e leggende di nonna Piera.

La manifestazione si svolge in sinergia con il progetto "Vivi il Parco", il progetto di sicurezza integrata varato dall'assessorato alla polizia municipale e dall'assessorato allo sport del Comune di Loano che si propone di modellare gli spazi pubblici e soprattutto di rivitalizzare i parchi cittadini affinché diventino sempre di più luoghi di socializzazione ed inclusione.

“Fiabe e leggende al parco” tornerà ancora nei giorni 21 e 28 luglio e 4 e 11 agosto, sempre alla stessa ora.