La Coppa Italia aprirà ufficialmente la stagione di Genoa e Samp: sfide a Benevento e Reggina

Saranno Reggina e Benevento le avversarie per l'esordio ufficiale rispettivamente di Sampdoria e Genoa nella stagione 2022/'23 che prenderà il via, come di consueto per le compagini genovesi, nella prima decade di agosto con la Coppa Italia.

La squadra guidata da Marco Giampaolo scenderà in campo venerdì 5 agosto alle 21.15, mentre i "cugini" di Alexander Blessin saranno impegnati tre giorni dopo, lunedì 8, nel pomeridiano delle 17.45. In entrambi i casi le gare si disputeranno al Luigi Ferraris e saranno trasmesse in diretta televisiva dai canali Mediaset.

La competizione vinta nell'ultima edizione dall'Inter, che prenderà il via il 30 luglio col primo turno, metterà i blucerchiati, in caso di passaggio dal turno, davanti a una squadra di cadetteria anche nei sedicesimi dove dovrebbe trovare la vincente di Venezia-Ascoli e quindi la Fiorentina. Il Grifone invece troverebbe la vincente di Empoli-Spal e quindi la Roma.

Remote, ma non impossibili almeno seguendo il tabellone, le possibilità di derby: le due genovesi potrebbero trovarsi l'una contro l'altra in un'eventuale (ma quanto mai improbabile) semifinale.