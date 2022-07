Ad Andora la serata conclusiva della VIII edizione del Festival Ag Noir

CARMELO ABBATE giornalista, scrittore, opinionista di “Quarto Grado” e altri programmi sia Mediaset sia Rai, è noto anche per i suoi libri, molti dei quali si collocano nelle classifiche dei bestseller made in Italy, fra i quali “Le storie degli altri: Viaggio nella vita e nel cuore di chi non ha voce”, che tratta di storie di uomini e donne che si sono raccontati non per apparire, ma per togliersi un peso.