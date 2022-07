Alassio, domenica 10 luglio la proiezione del film “Stessi Battiti" del giovane regista torinese Roberto Gasparro

Domenica 10 luglio alle ore 21:30, nell’area relax dell’Hotel Aida di Alassio, verrà trasmessa in via eccezionale la prima del film (in Liguria) della nuova opera cinematografica “Stessi Battiti" del giovane regista torinese Roberto Gasparro. Il film è stato girato in Piemonte tra Torino, Rivara e Ozegna.

La pellicola è la storia di un giovane ciclista canavesano che si fa in quattro per trasformare il suo sogno in realtà. «Questo film è un messaggio per i giovani - dichiara il giovane regista - rimboccatevi le maniche, datevi da fare, il futuro è nelle vostre mani ma nessuno vi regala nulla. Per concretizzare i vostri sogni dovrete impegnarvi al 100%».

Nel film la pratecipazione di due personaggi della baia del sole, Luca Galtieri nei panni di commentatore sportivo e il grande ciclista Claudio Chiappucci, "el Diablo", che nel film interpreta se stesso.

Produzione e distribuzione 35 MM Produzione. Film sostenuto dalla Regione Piemonte, Film Commision Torino, Consiglio regionale del Piemonte e dalla Federazione ciclistica Italiana.