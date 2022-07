Albisola Superiore, il calendario delle manifestazioni in programma dal 12 al 17 luglio

Di seguito l'elenco delle manifestazioni in programma la prossima settimana nel Comune di Albisola Superiore:





Fino a domenica 17 luglio, Ufficio Iat (piazzale Marinetti), giovedì e venerdì 16.00/19.00, sabato e domenica 10.00/13.00 e 15.00/20.00

The Great Gatsby and the jazz age

Raccolta di schizzi e disegni di Carlotta Cecconi e Maria Antonietta Damerio.

Fino a venerdì 9 settembre, Museo della Ceramica Manlio Trucco (corso Ferrari 193)

Le opere del Premio Nazionale Albisola 1954 per la ceramica

La mostra ripercorre un capitolo importante della storia di Albisola, facendo riferimento all'importante Premio Nazionale, al quale parteciparono numerosi artisti di chiara fama. I presupposti di questa esposizione nascono dalle vicende storico-culturali che hanno reso Albisola famosa a livello internazionale e che, negli anni '50 e '60, è stata meta ed occasione di incontro per pittori e scultori italiani e stranieri. Nel 1954 viene indetto dall'Azienda Autonoma di Soggiorno il “Premio nazionale Albisola 1954 per la ceramica” suddiviso in tre sezioni: grandi vasi, statue e premio turismo. Ed è proprio questo concorso il protagonista della mostra: al Premio, infatti, parteciparono non solo numerosi artisti che lavoravano nelle manifatture albisolesi come Luzzati, Fabbri, Salino, De Salvo, Trucco, Rossello, Fontana, Cherchi, Lina Poggi Assalini, ma anche ceramisti e artisti nazionali come Antonia Campi e Adolfo Merlone di Castellamonte, vincitore del primo Premio con la statua il "Pescatore con fisarmonica", opera scelta per la locandina della mostra stessa.

Martedì 12 luglio, spiaggia libera Angolo Azzurro, ore 10.00

Snorkelling

Attività di scoperta della vita sott'acqua, a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua. Per partecipare alle uscite è necessario essere muniti di propria maschera e boccaglio e saper nuotare. I minori devono essere accompagnati da un genitore. Attività a numero chiuso per adulti e bambini dagli 8 anni.

Per info e prenotazioni: CEA Riviera del Beigua, 366/6221213 staff@cearivierabeigua.it

Mercoledì 13 luglio, piazza del Talian, ore 21.30

Arlecchino pescatore di parole

Spettacolo di animazione teatrale con burattini ed attore a cura di Pino Potenza. Nel paese dei burattini il Signor Trebisonda ha perduto la tramontana e per ritrovarla ha rubato un gran numero di parole agli abitanti burattini… Attore e autore teatrale, Pino Potenza negli ultimi vent'anni ha sperimentato numerose esperienze teatrali e laboratori. I suoi burattini a guanto, tutti realizzati artigianalmente, derivano dalla commedia dell'arte. Il suo teatro d’attore e di figura, colorato, divertente ma anche importante, tocca i temi dell’amicizia, del rispetto e dell'incontro...

Giovedì 14 luglio, piazza del Talian, ore 21.30

Note dal Mare

Concerto “Storie di donne” di Eliana Zunino e Katia Zunino (arpa celtica e voce), a cura di Associazione Artincanto.

Da venerdì 15 a domenica 17 luglio, Luceto, dalle ore 19.00

Sagra della Madonna del Carmine

Stand gastronomici e musica: un’atmosfera tutta da gustare sotto gli ulivi.





Venerdì 15 e sabato 16 luglio, passeggiata E. Montale, dalle ore 9.00

Fiera dell’usato

A cura di Cuneo Manifestazioni.





Venerdì 15 luglio, piazza della Scacchiera, ore 21.30

Note, chitarre e pensieri… Living Sky

Concerto di Matteo Garbarini e Groove Monkey.

Sabato 16 luglio, piazza dell’Elce (Ellera), ore 18.00

Il ceramista

Inaugurazione murales dell’artista 750ml.

Sabato 16 luglio, passeggiata E. Montale, ore 19.00

Taglia ed incolla

Laboratorio creativo per bambini, a cura Fiera del Libro.

Domenica 17 luglio, piazza della Scacchiera, ore 21.30

Festivalbar 2.022

Spettacolo musicale degli allievi di canto dello studio Voice Lab. Durante l’esibizione verranno proposti i brani più famosi del Festivalbar.