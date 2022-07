Risse e diversi episodi "movimentati": chiude per sette giorni un bar di Albenga

Nell’ottica di rendere più sicura l’estate della riviera di ponente a residenti e turisti, nella giornata di ieri il Questore di Savona ha firmato la sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un bar di Albenga, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica.

Sette giorni di chiusura disposti per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Il provvedimento è stato emesso a seguito dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato nei mesi scorsi e delle segnalazioni dell’Arma dei Carabinieri, intervenuta in occasione dei diversi episodi violenti che si sono succeduti nel tempo e che hanno visto come protagonisti gli avventori del bar: fatti dai quali è emersa l’assidua frequentazione del locale, e delle sue pertinenze, da parte di persone pregiudicate.

E’ stato dato rilievo anche al comportamento dei gestori che, in occasione delle violente liti tra avventori, non si sono attivati per allertare le Forze dell’Ordine o i soccorsi. Il provvedimento è stato dunque notificato ieri da personale del Commissariato di Polizia di Stato di Alassio.

Continuerà per tutta la stagione estiva l’impegno delle Forze dell’Ordine della provincia che, come in questo caso, proseguiranno ad intervenire in stretta sinergia in direzione del comune obiettivo della tutela non solo dei cittadini ma anche di tutti quegli esercenti – la maggior parte - che operano in adesione alle regole del settore.