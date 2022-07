Festival Verezzi, causa covid salta lo spettacolo "Riunione di famiglia": al suo posto la commedia "Il test"

Lo spettacolo "Riunione di famiglia", in programma il 13 e 14 luglio sul palco del Festival teatrale di Borgio Verezzi, è stato annullato causa covid.

A darne ufficialmente notizia è l'ufficio stampa della produzione: "Ci sono stati tentativi per recuperare lo spettacolo con un cambio data, ma non è stato possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente" fanno sapere dallo staff comunicazione.

Saltata dunque la presenza sul palco di piazza Sant'Agostino di Katia Ricciarelli, Pino Quartullo, Nadia Rinaldi e Claudio Insegno, l'organizzazione della rassegna verezzina è corsa immediatamente ai ripari: "Lo spettacolo 'Riunione di famiglia', in programma al Festival il 13 e 14 luglio è stato annullato per ragioni di salute che impediscono alla compagnia di portarlo in scena sul palco verezzino - spiegano dall'ufficio stampa del Festival - Al suo posto, l’organizzazione propone 'Il test' di Jordi Vallejo, commedia leggera e divertente con protagonisti Roberto Ciufoli, che ne firma la regia, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi".

Il test, che dà vita e titolo alla commedia, è questo: è preferibile ricevere centomila euro subito o un milione fra dieci anni? A fare la domanda sono Hèctor e Paula, una coppia con qualche problema economico. La pongono a Toni, loro vecchio amico, in attesa che li raggiunga per cena Berta, la giovane fidanzata, psicologa di successo.

Il dilemma che inizia come un semplice e teorico test di personalità in un clima di divertita amicizia, diventa sempre più causticamente feroce, e mette progressivamente a nudo i caratteri, i pensieri reconditi e i delicati segreti dei quattro commensali. Fra battute di spirito al vetriolo e sferzanti dialoghi, i protagonisti vengono spinti a prendere decisioni che nell’arco di una cena cambieranno radicalmente le loro vite, forse per sempre.

Dichiara Stefano Delfino, direttore artistico del Festival: «Sono dispiaciuto per "Riunione di famiglia", era lo spettacolo scelto per primo e sul quale puntavo molto. Purtroppo, nonostante l’impegno e la disponibilità di tutti, non è stato possibile trovare una soluzione adeguata e quindi siamo stati costretti ad annullare le due recite. In tempo record e grazie alla signorilità del produttore Piero Pasqua abbiamo provveduto a sostituire "Riunione di famiglia" con "Il test", una commedia che in Spagna ha avuto enorme successo».

Per maggiori informazioni, gli spettatori potranno come sempre rivolgersi alla biglietteria, aperta tutti i giorni in viale Colombo 47 dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30, chiamando lo 019.610167 o inviando una mail a biglietteria@comuneborgioverezzi.it.