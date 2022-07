A Noli due appuntamenti con l'associazione "Centro Storico Culturale Civitas Nauli"

Mercoledì 13 luglio e mercoledì 24 agosto i volontari dell'associazione accoglieranno i visitatori alle 21 per una visita guidata gratuita dal titolo "In giro per i caruggi".

Ritrovo presso la Torre di San Giovanni di Noli, via Cristoforo Colombo, 101, 17026 Noli. Al termine del giro ci sarà la possibilità di accedere alla Torre di S. Giovanni con piccolo contributo di 2 euro. Non occorre la prenotazione (per info 3924427751).

“Nel borgo di Noli sorsero numerose torri e case torre, tutte con base in pietra verde e parte superiore in mattone. Oggi ne rimangono intatte sono solo cinque. Quella di San Giovanni è la più recente e l’unica in pietra poggiante su caratteristici archetti in laterizio, posta a l’estremo settentrionale dell’’antico abitato. Chiamata un tempo anche "porta Ginta", si presenta al visitatore con la sua incantevole porta, un tempo chiusa alla sera, ancora oggi visibile, insieme a cardini in pietra. La torre si sviluppa su quattro piani, ai quali si accede tramite uno stretto camminamento che corre lungo le mura. Si possono osservare, nell'intera struttura, varie finestre e feritoie, oltre ad alcune "chiavi" in ferro che "legano" le pareti. Dall’ultimo piano si apre una vista incantevole sul borgo di Noli”.