A Borgio Verezzi torna l’Aperitivo con l’Autore: l'11 luglio appuntamento con Cristina Rava

Lunedì 11 luglio alle ore 19 presso il giardino dello Spazio Arte del Doc, torna l’Aperitivo con l’Autore organizzato dalla Biblioteca Civica di Borgio Verezzi: Cristina Rava, come promesso in occasione della presentazione della scorsa estate, torna nuovamente a Borgio Verezzi per parlarci della sua ultima creazione letteraria, “Il tessitore”, recentemente edito da Nero Rizzoli.

Sono passati 10 anni esatti da quando, nel 2012, la nota scrittrice ingauna ha incontrato per la prima volta il pubblico borgese: nel 2012 ci aveva parlato del proprio percorso letterario, nel 2017 aveva presentato “L’ultima sonata” e nel 2021 “Il pozzo della discordia”. Ora, è la volta del noir “Il tessitore”, ambientato in Liguria, con una nuova puntata delle indagini di Ardelia Spinola e del commissario Bartolomeo Rebaudengo, personaggi molto amati dal pubblico.

Aggiungiamo dunque un nuovo tassello alla lunga storia di amicizia, conoscenza e stima fra la Biblioteca di Borgio Verezzi, i suoi molti utenti residenti ed ospiti, e l’autrice ligure tanto amata dal pubblico: i suoi libri, tutti disponibili per il prestito, sono fra i più richiesti dai lettori di ogni età.

Cristina Rava è nata e vive ad Albenga, e proprio nella cittadina ingauna e in generale nella Riviera di Ponente ambienta i suoi libri. Dopo aver iniziato gli studi in medicina, nella vita ha poi fatto tutt'altro, lavorando nel settore dell’abbigliamento e poi in campagna, ma sempre con la scrittura al fianco come efficace “salvagente” per la vita. Già autrice di raccolte di racconti e di una memoria storica, tutte legate al territorio ligure, dal 2007 ha intrapreso la via del noir che non ha poi più abbandonato, dando voce e storia ai mitici protagonisti Commissario Rebaudengo e Ardelia Spinola.

La chiacchierata con l’autrice, organizzata dalla Biblioteca di Borgio Verezzi in collaborazione con la Libreria Cento Fiori di Finale Ligure (moderatrice Gabriella Tripepi), avverrà in modo informale e conviviale presso il giardino dello Spazio Arte del DOC in Viale Colombo.

L’ingresso è liberto e aperto a tutti.

Per chi lo desidera, al termine della presentazione, oltre al firmacopie per gli interessati, sarà anche possibile degustare l’aperitivo preparato dal Ristorante DOC al costo di € 10, esclusivamente su prenotazione (tel. 019.612973 - mail cultura@comuneborgioverezzi.it).

Cogliamo l’occasione per ringraziare vivamente Cinzia Mattioli del DOC per la gentile concessione dello Spazio Arte - luogo sempre a disposizione delle iniziative culturali pubbliche e private - e per il servizio di aperitivo.