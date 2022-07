Anche Demichelis alla convention di "Italia al Centro": "Che siano i fatti e non i proclami a scrivere il futuro dell'Italia"

" Italia al Centro è un partito che nasce dai territori e consente di portare a livello nazionale l'impegno che ogni giorno gli amministratori locali e i militanti dedicano, con efficacia, ai loro territori. Un percorso che vuol mettere al centro la competenza, l'onestà, l'impegno e il lavoro svolto per il bene di tutti i cittadini. Nessuno escluso. Il mio desiderio è che siano i fatti e non i proclami a scrivere il futuro dell'Italia ". Così Mauro Demichelis, sindaco di Andora e coordinatore provinciale di "Cambiamo" dopo la convention nazionale di "Italia al Centro" svoltasi quest'oggi a Roma (leggi QUI ).

Demichelis era tra i presenti all'appuntamento che auspica la virata del centrodestra verso un grande centro: " Il centro è lo spazio del dialogo, è civico, è buon senso - spiega Demichelis - È credere di poter tornare a parlare alle testa e al cuore della gente e non, ingannevolmente, alla pancia. Il cantiere è già attivo in provincia di Savona, dove tanti sono i temi da porre all’attenzione nazionale. Abbiamo aperto una sede provinciale pochi giorni fa dove abbiamo riscontrato tanta voglia di partecipare attivamente alla vita di partito e alle iniziative da mettere in campo per migliorare il territorio in cui viviamo ".

Per la Regione presenti gli Assessori Cavo, Scajola e Giampedrone insieme ai consiglieri Anzalone, Menini, Bozzano, Boitano. Per Genova, gli assessori Brusoni e Maresca, il consigliere comunale Pellerano e municipale Rinaldi.

A rappresentare lo spezzino gli assessori Gagliardi e Casati oltre al coordinatore provinciale Figoli. Da Sarzana il consigliere Ponzanelli. Oltre a Demichelis, molti i sindaci del Ponente ligure: Za Garibaldi di Diano Marina, Biasi di Vallecrosia, Orengo di Badalucco e Conio di Taggia. Per il savonese presente anche Guido Lugani, coordinatore del partito di Toti ad Albenga.

“C’è una bella energia – ha detto Giovanni Toti - una bella vitalità in questa sala. Grazie se siete qui oggi, voglio ringraziare chi viene da Roma, dal Lazio che l’anno prossimo andrà a elezioni insieme alle politiche, e chi è venuto da più lontano, da Reggio Calabria ed è partito all’alba. Credo che tutta questa partecipazione sia sinonimo di vitalità. Lo dico con affetto a chi in queste ore continua a dire ‘il centro è mio, è nostro’: il Centro è di tutti, di tutti coloro che sono saliti su un autobus stamani all’alba per essere qui, dei tanti amministratori dei piccoli comuni che si occupano dei cittadini per pochi euro quasi fosse volontariato e dei tanti militanti che montano gazebo durante le campagne elettorali. Tutti continuano a dire che vedono un Centro pieno di generali e con pochi voti: non è la nostra ambizione costruire il palco della Piazza Rossa con i generali e le medaglie appuntate sul petto. Anzi, se ho un’ambizione è di costruire un cantiere che diventi un grande movimento politico, un’area culturale che abbia dei generali ma in cui quei generali siano cambiabili su volontà degli iscritti, che ruotano secondo il tempo e le stagioni, che diano il loro contributo ma non si sentano indispensabili. Abbiamo messo l’Italia al centro perché di leader che si sono considerati il centro dell’universo, per poi scoprire con delusione che non lo erano pochi anni dopo, ne abbiamo visti passare troppi”.

Toti ha ringraziato a chi è venuto dalla Liguria: “Un pezzo delle idee e delle convinzioni che la buona politica può esistere, può risolvere i problemi, che si può cambiare la storia di un territorio impegnandosi, che la pragmaticità alla fine viene premiata dagli elettori più della velleitarietà, quelle convinzioni e idee ci sono venute e ci sono cresciute governando la Regione Liguria e le tante città che abbiamo conquistato”.

“Essere moderati – ha proseguito il Presidente della Regione - non significa essere moli, ondivaghi, incerti: noi saremo nettissimi, abbiamo convinzioni granitiche, solidissime ma queste convinzioni non ci impediscono di dialogare con tante persone passate su questo palco anche con visioni un po’ diverse dalla nostra. Ma se ci chiudiamo al confronto, chiudiamo alla cosa più alta e nobile della politica, ovvero la possibilità di trovare un programma comune e la massa critica per poterlo realizzare. Quindi serve grande chiarezza di idee ma anche grande capacità di dialogo: queste sono le qualità dei moderati”.