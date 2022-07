Italia al Centro, Toti a Roma: "Il Centro è di tutti coloro che sono qui"

Si è svolta a Roma la convention nazionale di Italia al Centro e il suo fondatore, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, si è detto pronto a creare un "cantiere" su idee e progetti.

"C’è una bella energia, una bella vitalità in questa sala - ha detto Toti durante il suo discorso - Grazie se siete qui oggi, voglio ringraziare chi viene da Roma, dal Lazio che l’anno prossimo andrà a elezioni insieme alle politiche, e chi è venuto da più lontano, da Reggio Calabria ed è partito all’alba. Credo che tutta questa partecipazione sia sinonimo di vitalità. Lo dico con affetto a chi in queste ore continua a dire ‘il centro è mio, è nostro’: il Centro è di tutti, di tutti coloro che sono saliti su un autobus stamani all’alba per essere qui, dei tanti amministratori dei piccoli comuni che si occupano dei cittadini per pochi euro quasi fosse volontariato e dei tanti militanti che montano gazebo durante le campagne elettorali. Tutti continuano a dire che vedono un Centro pieno di generali e con pochi voti: non è la nostra ambizione costruire il palco della Piazza Rossa con i generali e le medaglie appuntate sul petto. Anzi, se ho un’ambizione è di costruire un cantiere che diventi un grande movimento politico, un’area culturale che abbia dei generali ma in cui quei generali siano cambiabili su volontà degli iscritti, che ruotano secondo il tempo e le stagioni, che diano il loro contributo ma non si sentano indispensabili.

Abbiamo messo l’Italia al centro perché di leader che si sono considerati il centro dell’universo, per poi scoprire con delusione che non lo erano pochi anni dopo, ne abbiamo visti passare troppi.

Qui cerchiamo di costruire qualcosa che resti anche quando su questo palco non ci sarà Giovanni Toti ma altri ragazzi che sono qui oggi o che magari non sanno neppure di voler fare politica ma lo scopriranno, speriamo, con lo sforzo di tutti nel prossimo futuro.

Credo che sia stato davvero un dibattito ricco. Un ringraziamento speciale lo rivolgo a chi è venuto dalla Liguria: un pezzo delle idee e delle convinzioni che la buona politica può esistere, può risolvere i problemi, che si può cambiare la storia di un territorio impegnandosi, che la pragmaticità alla fine viene premiata dagli elettori più della velleitarietà, quelle convinzioni e idee ci sono venute e ci sono cresciute governando la Regione Liguria e le tante città che abbiamo conquistato.

Grazie a Ettore Rosato che ha ragione sul fatto che dobbiamo collaborare di più, ai ministri che si sono collegati tra cui Cingolani che dà sempre il contributo di un punto di vista speciale di quella competenza che non è un sostantivo a caso ma dev’essere connaturato alla nostra visione di Paese e per la selezione della sua classe dirigente, a Marco Bucci che da questo palco ha detto cose importanti per il nostro programma sulla capacità di fare che dev’essere la nostra stella polare perché Italia al Centro significa mettere al centro i problemi e le loro soluzioni".

Ancora, Toti ribadisce le solide convinzioni e la chiarezza delle idee, non dimenticando l'apertura al dialogo: "Essere moderati non significa essere moli, ondivaghi, incerti: noi saremo nettissimi, abbiamo convinzioni granitiche, solidissime ma queste convinzioni non ci impediscono di dialogare con tante persone passate su questo palco anche con visioni un po’ diverse dalla nostra. Ma se ci chiudiamo al confronto, chiudiamo alla cosa più alta e nobile della politica, ovvero la possibilità di trovare un programma comune e la massa critica per poterlo realizzare.

Quindi serve grande chiarezza di idee ma anche grande capacità di dialogo: queste sono le qualità dei moderati.

Grazie a Da Milano che ha fatto una straordinaria battaglia a Torino, a cui abbiamo creduto fino in fondo e credo abbia dato un contributo importante a riflessione del mondo a cui apparteniamo. È il mondo dei progressisti, dei liberali, di chi vuol fare le cose e si trova in una condizione in cui politica non ha più quella conformazione netta e cristallina della seconda repubblica ma in qualche modo, come fosse una foresta pietrificata, non riesce a cambiare se stessa per costruire qualcosa di diverso.

Ringrazio la pattuglia dei nostri parlamentari: credo che la nostra presenza in Parlamento, non un gruppo di grande dimensioni, ma il nostro apporto è stato fondamentale in alcuni passaggi di questa legislatura e ci siamo saputi assumere responsabilità senza sedere al governo ma con quello spirito di servizio che ci ha portato ad approvare alcune riforme del governo Draghi che altrimenti sarebbero state un inciampo di percorso. Lo abbiamo fatto con quel senso di responsabilità che dobbiamo avere quando costruiamo qualcosa di nuovo".

Ancora: "Grazie al ministro Gelmini che è venuta qui a parlare di autonomia: ci tengo moltissimo. Si è messa un po’ di lato ma inerisce a due cose che fanno parte del nostro programma strutturalmente e sono congenite nel nostro dna: la prima è il merito, la capacità di un territorio di darsi amministrazioni, di dare una spinta alle proprie classi dirigenti per raggiungere degli obiettivi. Questo è fondamentale perché se il Pnrr porterà tanti soldi nel nostro Paese, la capacità di spesa di quei soldi è fondamentale per aumentare la produttività. Altrimenti alla fine troveremo qualche muro imbiancato, tanti debiti in più ma poca capacità di crescita del Paese.

La seconda cosa è la capacità dei cittadini di poter giudicare le loro classi dirigenti: autonomia vuol dire assunzione di responsabilità. Se sei capace, sanno dove abiti, dove hai l’ufficio e possono bussare alla tua porta per chiederti conto del perché non hai realizzato un progetto. Altrimenti nella melassa di questo Paese, dove le responsabilità si confondono sempre troppo, alla fine non è mai colpa di nessuno ed è uno scarico di responsabilità che non possiamo più permetterci. Chi è responsabile di una cosa, la fa o non la fa e viene giudicato dai cittadini per questo. Su questo è il meccanismo della politica dev’essere limpido e cristallino, si deve sapere chi ha un compito e capire se sia riuscito a portarlo in fondo.

Quindi ringrazio Mariastella, se riuscirà a portare in Parlamento alla fine di questa legislatura, quella legge delega sulle autonomie, credo avremo fatto un bel passo avanti.

Lo dico anche a tutti gli amici delle Regioni dove pensano che l’autonomia possa essere un danno. Non è così. Anzi, dal sud mi aspetto un sussulto di orgoglio per essere più autonomisti: se questo Paese ha diverse velocità non è colpa dell’autonomia che non c’è mai stata ma di un sistema che tende ad appiattire tutto e chi non vuole cambiare vuole continuare a tenere un pezzo del Paese meno sviluppato altrimenti non si capisce perché un sistema che non funziona debba essere mantenuto senza cambiare nulla. Ci vuole un po’ di coraggio".