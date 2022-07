Savona, Giorgio Calabria è il nuovo segretario cittadino della Lega

E' Giorgio Calabria il nuovo Segretario cittadino della Lega di Savona eletto per acclamazione al congresso che si è svolto nel pomeriggio di sabato 9 luglio presso la sede di via Boselli. Oltre ai Soci militanti chiamati al voto erano presenti il Segretario Regionale Lega Liguria on. Edoardo Rixi che ha presieduto l'assemblea e il Commissario uscente Dario Ghezzi.

"Sono onorato e ringrazio tutti i militanti per avermi scelto come loro rappresentante locale - ha affermato il neo-segretario - Farò di tutto per non deludere le loro giuste aspettative".