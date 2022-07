Quando? Venerdì 15 e sabato 16 luglio: street party & music. Dove? A Dego, dalle 19.30 lungo la via principale del paese.

Come? I 7 rioni si sfideranno: sabato 16 luglio la resa dei conti con sfilata e gara finale per decretare il rione vincitore. Perchè? Per passare due serate all’insegna del divertimento con tanta musica, street food e molto altro…