Truffe assicurative per generare provvigioni, condannati ad un anno e 4 mesi due subagenti savonesi

Un anno e quattro mesi con la sospensione condizionale della pena e il pagamento di una provvisionale alla parte civile.

Questa la sentenza di condanna letta in Tribunale a Savona dal giudice Matteo Pistone nei confronti di A. M. e A.P. che erano stati accusati di generare delle polizze assicurative truffando dei clienti per procurarsi provvigioni.

I due subagenti infatti avrebbero fatto sottoscrivere delle polizze quando non era necessario o inducendo alla sottoscrizione i clienti in momenti lavorativi intensi. Procurando così le provvigioni all'agenzia (che si è costituita come parte civile nel processo in quanto all'oscuro della vicenda), per la quale collaboravano, ottenendo il 50% dei compensi.

Nel marzo del 2018 hanno rassegnato le loro dimissioni ma successivamente si è scoperto che i clienti con gli storni delle polizze avevano delle insolvenze (le stesse a tutte gli effetti non potevano considerarsi valide), da lì è venuta alla luce la truffa con l'agenzia savonese che ha dovuto riparare al danno nonostante la parte delle provvigioni non sia stata restituita da M. e P.

"Stiamo attendendo le motivazioni della sentenza ma siamo moderatamente soddisfatti - dice l'avvocato Giuseppe Pomarici - ci riserviamo comunque di leggerle per poi fare ogni iniziativa sul piano civilistico per il rimborso. Ringrazio il collega Fazio che ha sostenuto e argomentato la posizione della parte civile e il mio collega di studio Giorgio Bracco che ha collaborato nella gestione del contenzioso".