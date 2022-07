Savona, cinghiali a spasso alla foce del Letimbro (FOTO E VIDEO)

Ancora una volta cinghiali a spasso nel torrente Letimbro a Savona.

L'episodio si sarebbe verificato ieri alla foce con gli ungulati, come spesso avviene negli ultimi anni, alla ricerca di cibo.

Sta diventando infatti sempre più massiccia la presenza dei cinghiali anche nei centri cittadini e se fino a qualche anno fa il problema si verificava principalmente nel genovese da qualche periodo nel savonese si sommano le segnalazioni e i casi più frequenti si stanno verificando soprattutto nel comune capoluogo, Spotorno, Bergeggi ma non solo, con i cittadini che in più di un'occasione stanno lanciando per l'allarme preoccupati per la sicurezza ma anche per i danni provocati dagli stessi negli orti e giardini.

Giovedì scorso ad Albissola Marina in via dei Ceramisti una madre con la sua bambina di 10 anni, sono state raggiunte da 7 cinghiali e hanno dovuto abbandonare dalla paura i sacchetti della spesa, con gli ungulati che si sono messi a "banchettare" a due passi dal centro.