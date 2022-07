Disturbi comportamento alimentare: la Liguria pronta a varare piano biennale per potenziare servizi e personale

Quanto alle testimonianze riportate nell'articolo precedente sull'argomento, così replica Alisa: "Risulta molto difficile entrare nel merito sia per non entrare nell'ambito della valutazione clinica e ancora di più per non invadere la sfera personale; in generale si può però dire che per quel che riguarda il CDA dell'Asl 2 a Pietra Ligure la valutazione del ricovero, così come in generale la definizione del percorso di cura, è sempre multidisciplinare e viene presa in modo collettivo. Per quanto riguarda i tempi d'attesa la prima visita viene fornita nel più breve tempo possibile, essendoci al Cda un accesso diretto telefonico o via mail, mentre per il ricovero il paziente viene inserito in lista d'attesa. Sono stati inseriti dei criteri di priorità su base clinica, criteri che sono stati condivisi con il gruppo tecnico regionale e che rispondono alle linee guida; quando alla prima valutazione sono presenti questi criteri il paziente viene ricoverato sul primo posto disponibile".