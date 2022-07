Cisano sul Neva, nuovi appuntamenti con la rassegna "Musica in piazza"

Proseguono gli appuntamenti serali, ormai fissi, il martedì e il giovedì, con la Rassegna “Musica in piazza”, organizzata dal comune di Cisano sul Neva, a sostegno delle attività di ristorazione che, anche quest’anno, usufruiscono del suolo pubblico gratuito e per la promozione e valorizzazione di Cisano, come meta ideale dove trascorrere una serata all’insegna del buon cibo e della buona musica.

Una formula che si è rivelata vincente e che ha fatto registrare un incremento di residenti e turisti, da tutto il comprensorio, negli ultimi anni, anche per lo sviluppo delle attività legate all’outdoor che ha portato all’apertura anche di nuove attività ricettive in tutta la Val Neva e Pennavaire. Dopo l’esibizione dei “The Persuaders”, domenica sera, in programma martedì 27 giugno e rinviata per meteo avverso, domani sera, a salire sul palco saranno Fabio Tessiore, al sax che torna a Cisano in coppia con Susanna Ferretti, alla voce. Il duo propone un repertorio pop di musica pop con brani di artisti italiani e stranieri da Lucio Dalla a Paolo Conte e stranieri da Sting ai Beatles.

Giovedì 14 luglio, sempre a partire dalle ore 20, sarà la musica dell’ “Alma Jazy Quartet” con le suadenti note jazz e bossanova a intrattenere il pubblico in piazza Gollo. Il gruppo, formato da Luciano Corona al basso, Sabrina Bonfadelli al flauto traverso e voce, Antonio Di Salvo alle chitarre e Stefano Ancora alla batteria propone inoltre brani di musica d’autore e pop con arrangiamenti originali e particolari.

La rassegna “Musica in piazza”, iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione Niero, che, quest’anno, conta ben 23 serate, proseguirà tutti i martedì e giovedì fino al 1 settembre, a cui si aggiungono due appuntamenti domenicali, il 31 luglio con gli “Smaf” e il 21 agosto con “Geddo Live”.