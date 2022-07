Celle, il sindaco firma l'ordinanza per il taglio dei rami e alberi nelle proprietà private vicino alla ferrovia

Un'ordinanza per richiedere il taglio dei rami e degli alberi nelle proprietà private interferenti sulla sede ferroviaria.

A firmarla è il sindaco di Celle Ligure Caterinar Mordeglia visto che su invito della Regione Liguria e della Provincia di Savona il comune cellese ha eseguito un'azione di monitoraggio della vegetazione arborea con scopo di individuare e rimuovere situazioni di potenziale pericolo per la viabilità e gli insediamenti civili, limitatamente alle aree pubbliche del territorio comunale.

"La presenza di piante di alto e medio fusto al di fuori della proprietà comunale lungo il ciglio delle strade di competenza di questa amministrazione, ivi comprese le strade provinciali e le strade statali, ricadenti nel territorio di questo comune può costituire pericolo per la sicurezza del transito veicolare - viene spiegato nell'ordinanza - inoltre, occorre imporre l'obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami e alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario. Tali piante, per Io più in cattive condizioni e con rami aggettanti sulle sedi stradali e ferroviarie, possono rappresentare un pericolo per la viabilità e per la circolazione sulle stesse insistenti".

Lungo i tracciati della ferrovia è infatti vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e i terreni limitrofi non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di 50 metri dalla rotaia più vicina.

La prima cittadina ha così ordinato a tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con la rete ferroviaria, strade statali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio di questo Comune di provvedere immediatamente e costantemente al taglio di tutte le pianti esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni.

È stata disposta inoltre anche la potatura regolare delle siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e i disgaggi del materiale instabile dalle pareti rocciose e predisposizione di opere di contenimento finalizzate ad evitare la caduta e/o scoscendimento di terreno sulla sede stradale.

Dovrà essere pulita ed effettuata la manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo, anche non in diretta connessione con la viabilità, compresa la rimozione degli ingombri e la completa ripulitura dei fossi dalle erbe o da qualsiasi ostacolo o impedimento oltre ai tratti tombati sia in prossimità dei passi carrai o dei tratti tombati a confine con le proprietà private, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei lessi e/o scarichi principali.

Devono essere tagliati i rami, alberi o siepi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario.