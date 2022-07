A Finalpia il pontificale per la festa di san Benedetto da Norcia

Oggi pomeriggio alle ore 18 nell’Abbazia Santa Maria si terrà il pontificale per la festa di san Benedetto da Norcia, patrono d’Europa e fondatore dell’omonimo ordine, che in diocesi ha sede a Finalpia. Inoltre ricorrono i 150 anni della Congregazione Sublacense, di cui fa parte il monastero, nata per opera dell’abate Pietro Francesco Casaretto.

La liturgia sarà presieduta dall'arcivescovo emerito di Genova Angelo Bagnasco e dal vescovo Calogero Marino e concelebrata dal vicario generale don Angelo Magnano e da altri sacerdoti.

Seguirà la benedizione della statua dello scultore Pietro Marchese in memoria di don Carlo Sciandra, sacerdote che ha dedicato l’intera vita al monastero, ai giovani, allo sport e alla gente comune.

"L’opera è stata realizzata grazie alla generosità della comunità di Finalpia, che ha voluto far sì che il ricordo di un sacerdote amatissimo per l’impegno profuso potesse essere trasmesso alle future generazioni", afferma il priore padre Franco Mattia Gazzera.Infine alle 21 il Coro Sine Nomine animerà la serata con un concerto di musica polifonica sacra, diretto dal maestro Gianluca Viglizzo.