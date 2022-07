Altare, "Polvere" all'ex vetreria: "Una mostra da non perdere"

L’ex fabbrica vetraria Savam, con le sue foraci, le sue ciminiere e le sue rovine grandiose ha un rapporto ambiguo con Altare: è il tempio della memoria e dell’identità – per oltre mille anni Altare è stato (ed è ancora) il paese dei vetrai – e al contempo tiene il paese in ostaggio, perché il progetto di ristrutturazione del complesso, enorme, è arenato da anni.

“Polvere” è una mostra, ideata da Marco Ciarlo, curata da Riccardo Zelatore e allestita nelle sale del Museo dell’Arte Vetraria di Altare, che “rilegge” gli spazi dell’ex vetreria attraverso lo sguardo di 12 fotografi e ridà vita al passato del paese mettendolo a confronto con ciò che ci ha lasciato: la strepitosa collezione di forme di vetroconservata nel Museo, oggetti che, a differenza di molti prodotti glaciali del Design, generano un buonumore immediato: i recipienti scintillanti, arditissimi e alti quasi due metri, evocano brindisi colossali, feste grandiose, dame ridanciane e danze protratte sino all’alba…

Le foto della ex vetreria, specie quelle in bianco e nero, valorizzano come un riverbero la collezione proprio per la contiguità e il contrasto fra il peso tellurico delle rovine, degli scarti minerali di lavorazione, e della Polvere e la perfezione musicale dei vetri lavorati a mano, un pentagramma di cristallo con una serie infinita di note diverse.

Bellissime le foto di Marco Saroldi, che, nel 2011, ha fotografato gli ex dipendenti della Savam riportandoli nei luoghi dove lavoravano. Oggi che la maggior parte sono scomparsi, queste istantanee compongono la commovente Spoon River fotografica di una comunità di lavoro unica in Italia.

Fulvio Rosso ha prodotto una serie di oggetti alchemici coerenti con la storia e l’identità della fabbrica e semplicemente geniali: piccole foto in bianco e nero (che ricordano la pittura di Sironi) incastonate in cornici di piombo, come reliquie.

Marcello Campora ha scattato l’unica foto blues: un immigrato di Altare che in abito tradizionale africano danza davanti ai muri in rovina dell’ex-vetreria: il punto di approdo di una traversata pluriennale attraverso i paesi di mezza Africa. Foto in qualche modo ironica e in parte amara che allude a un intero mondo di storie sommerse.

Tre anni fa, quando raccoglievo storie per il documentario “Crisi complessa”, avevo iniziato a raccontare le storie degli immigrati nell’entroterra savonese parlando di quelli ospitati a Murialdo. E' un fatto che il punto terminale di molte odissee migratorie nel Savonese sono le archeologie industriali dell’entroterra. Un gruppo di immigrati di Murialdo vive oggi a poche centinaia di metri dalla carcassa dell’ex-cartiera fallita nel 2012 e poi aggredita dagli elementi: la neve, il fiume , il bosco…

Parlerei volentieri anche di altri fotografi ma mi richiama l’obbligo quotidiano dello svita-avvita che incombe su chi ristruttura e deve demolire i vecchi mobili o costruire Nuove Panche.

L’esposizione sarà visitabile fino al 30 settembre.