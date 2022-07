Giornata nazionale delle pro loco, i volontari di Gorra e Olle in campo per promuovere le escursioni in MBT

Sono stati oltre 700 gli eventi organizzati in occasione della “Giornata nazionale delle pro loco d’Italia” che si è celebrata ieri 10 luglio. Un vero e proprio cartellone di attività organizzate nell’intera penisola: in programma iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, della cultura eno-gastronomica, la riscoperta delle tradizioni, l’esaltazione dell’identità locale e l’animazione dei borghi.

“Da oltre 140 anni le pro loco sono un punto di riferimento per i territori. I nostri volontari sono in prima fila quando si tratta di far scoprire i tesori delle comunità locali, basti pensare ai 110mila eventi, organizzati nel 2018, cui hanno preso parte 88 milioni di visitatori. Sempre più spesso, inoltre, le Pro Loco costituiscono l’elemento aggregante di molti centri, fungendo da insostituibile collante sociale. Un’opera costante e laboriosa sempre più riconosciuta e apprezzata, cui va la mia più sincera gratitudine”afferma il presidente dell’Unpli, Antonino La Spina.

Anche la Pro Loco di Gorra e Olle A.P.S. della città di Finale Ligure si è attivata per promuovere il suo territorio, che è terra di bikers, di storia, cultura e turismo. Dalle ore 9 di domenica 10 luglio, grazie alla collaborazione del dirigente dell'outdoor Region Schiappapietra Stefano, si è attivata una promozione delle escursioni in MBT sul nostro meraviglioso entroterra.

Nel pomeriggio, alla presenza del cartografo Giovanni Pazzano e dello storico Giuseppe Testa L'assessore Rosa Marilena ha tagliato il nastro tricolore e scoperto i tabelloni che racchiudevano le mappe storiche delle frazioni di Gorra e Olle.

La manifestazione della "Giornata nazionale delle pro loco" si è conclusa nello stupendo scenario dei medioevali Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo, dove lo storico Giuseppe Testa ha tenuto una interessante conferenza sulla storia e sulle bellezze naturalistiche della frazione Varigotti.