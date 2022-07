Via le riprese di "Pentaclub", il nuovo film del cairese Roberto Strazzarino

La società di produzione Epica Film di Torino ha iniziato nella città di Cairo Montenotte le riprese di Pentaclub, cortometraggio con la regia di Roberto Strazzarino. Oltre che nella città cairese, il corto sarà girato anche a Millesimo, Camerana e nei suoi dintorni.

I cinque protagonisti sono attori non professionisti della zona; la troupe è in gran parte composta da residenti cairesi, con il prezioso contributo di maestranze e capi reparto provenienti da Torino. Il comune di Cairo Montenotte - si legge nella nota - ha garantito sostegno e supporto logistico al progetto: per più di una settimana la città sarà riportata indietro nel tempo, agli anni delle contestazioni studentesche, sulle note delle canzoni dei Beatles. Le riprese proseguiranno fino al 23 luglio.

La trama è incentrata sulle vicende di cinque ragazzi che varcano il confine del territorio in cui spadroneggia la terribile banda rivale per realizzare il loro sogno: raggiungere il cinema del vicino quartiere. Un cortometraggio d’avventura, d’amicizia e di piccoli grandi atti di ribellione che segna la fine dell’infanzia e l’inizio dell’età matura. Giò, Delfo, Max, Ricky e Paolo in un pomeriggio d’estate impareranno a maneggiare una pistola, a fidarsi l’uno dell’altro, ma, soprattutto, a diventare amici.

Cairese, 68 anni anni, figlio di genitori che lavoravano nella fabbrica italiana di pellicole Ferrania, Strazzarino è filmmaker autodidatta fin dai tempi del Super 8. Nel 1978 ha realizzato il lungometraggio L’Ora di Carlo interamente girato a Cairo e con protagonisti tutti cairesi. Da quando è in pensione si dedica a tempo pieno alla sua vera professione: il cinema. Ha frequentato corsi di cinema a Roma, alla Scuola Sentieri Selvaggi, e a Torino alla Scuola Holden. Nel 2019 si è iscritto alla New York University dove ha seguito il corso Sight and Sound Filmmaking.