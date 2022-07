Zingarate, la rassegna di Kronoteatro fa tappa a Toirano e Borghetto

Kronoteatro moltiplica l’offerta culturale ideando e realizzando un circuito estivo di spettacoli teatrali che coinvolge cinque Comuni della Provincia di Savona. La seconda edizione di Zingarate, realizzata con il contributo della Fondazione A. De Mari oltre che col sostegno dei Comuni aderenti e del Mic, propone spettacoli per le nuove generazioni e per adulti ad Albenga, Borghetto Santo Spirito, Villanova, Toirano e Castelbianco nei mesi di luglio ed agosto andando così ad incrementare l’offerta culturale e turistica estiva e riservando un’attenzione particolare agli spettatori di domani, le nuove generazioni.

La terza data della manifestazione sarà a Toirano venerdì 15 luglio alle ore 21.30 a Toirano. Verrà rappresentato Le canzoni di Rodari una produzione di teatro per i ragazzi di Kosmocomico Teatro che vede come interprete Valentino Dragano che ha curato anche il testo, le scene e la regia.

Uno spettacolo-concerto sulle canzoni di Rodari, cantate dall’indimenticabile Sergio Endrigo nel disco Ci vuole un fiore. Un signore di Scandicci, Napoleone, Zucca Pelata e tutti gli altri brani, sono canzoni senza tempo, in cui il gusto per la rima, l’iperbole, le associazioni fantasiose, le musica e il canto, si sposano perfettamente col teatro.

Uno spettacolo-lezione di musica e parole, in stile one-man-band, per assaporare canzoni ancora piene di forza letteraria e musicale. Un omaggio al mondo della scuola, agli insegnanti, ai genitori e a tutti quelli che credono che le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare.

Lo spettacolo sarà rappresentato venerdì 15 luglio alle ore 21.30 a Toirano in Piazza San Rocco. L’ingresso è gratuito.

Nella serata di sabato 16 luglio alle ore 21.30 in Piazza Pelagos, sul lungomare di Borghetto Santo Spirito invece andrà in scena un’altra produzione per i ragazzi di Kosmocomico Teatro: I musicanti di Brema testo, regia, pupazzi, scenografie e interpretazione di Valentino Dragano.

In scena, un campo di papaveri a perdita d’occhio, Brema all’orizzonte e pupazzi che suonano (veramente!) meravigliose musiche della tradizione folk francese. L’Asino suona l’organetto, il Cane la grancassa, il Gatto l’ukulele, il Gallo la cornamusa. Anche i briganti suonano: la chitarra elettrica!

Con questo spettacolo Valentino Dragano aggiunge un ulteriore, poetico tassello, alla propria ricerca comica, musicale e teatrale, per il mondo dell’infanzia. Uno spettacolo denso, poetico, evocativo, divertente. Perché “suonare, divertirsi e divertire è la FELICITÀ!”.

La rappresentazione avrà luogo sabato 16 luglio alle ore 21,30 in Piazza Pelagos a Borghetto Santo Spirito. L’ingresso è gratuito.