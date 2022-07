Riecco Vaccarezza: "Ho subito il distacco della retina: dopo 10 giorni riassaggio qualche ora di 'normalità'"

"Dopo 10 giorni di stop, riassaggio oggi qualche ora di 'normalità'. Ho subito infatti il distacco totale della retina dell'occhio destro che mi ha costretto a ricorrere alle cure dei medici dell'Ospedale San Paolo di Savona: colgo l'occasione per ringraziare per la serietà, la professionalità e la preparazione il Dott. Venturino e tutto il personale, medico ed infermieristico del reparto oculistica". Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione di Cambiamo, con un post sulla propria pagina Facebook ha reso note le sue condizioni di salute.

"Un ringraziamento va naturalmente alla mia famiglia, che mi ha supportato fin dall' inizio in questo percorso non esattamente semplice - prosegue Vaccarezza - Grazie, ancora, a tutti coloro che in questi giorni si sono preoccupati per me e mi sono stati vicini con una telefonata o un messaggio. Ultima ma non ultima, la mia seconda famiglia, quella formata dai Confratelli di N.S. del S.S. Rosario, i Turchini: restare a casa il 2 di Luglio è stata per me una prova davvero difficile. Loro mi hanno aiutato nel farmi sentire lì, in mezzo a loro, a portare la 'Cassa' per le strade della mia Loano: non lo dimenticherò".

"Chiudo rassicurando tutti i miei detrattori, che sui social nelle ultime ore hanno 'educatamente' fatto notare la mia assenza sul palco della Convention di 'Italia al Centro' del 9 luglio a Roma, fantasticando ipotetici tradimenti e cambi di casacca: nulla di più sbagliato, ero assente semplicemente causa degenza post intervento chirurgico. Il mio posto è dove sono ora: in squadra, a fianco di Giovanni Toti" conclude il consigliere regionale.