Vaccino, la raccomandazione di Ema: "Quarta dose per over 60 e soggetti fragili"

Quarta dose per gli over 60 e per le persone fragili. E' la raccomandazione di Ema-Ecdc in seguito all'aumento dei contagi dovuto alla variante Omicron 5.



"Non c'è tempo da perdere" sulla nuova campagna di vaccinazione per gli over 60 e le persone vulnerabili". Lo dice la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, dopo le nuove raccomandazioni di Ecdc ed Ema.



"Invito gli Stati membri a lanciare immediatamente un secondo richiamo per tutte le persone di età superiore ai 60 anni e per tutte le persone vulnerabili, ed esorto tutti coloro che hanno diritto a farsi avanti e farsi vaccinare", sottolinea Kyriakides, aggiungendo che "è così che proteggiamo noi stessi, i nostri cari e le nostre popolazioni vulnerabili".