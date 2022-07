Pezzo di cornicione crolla e colpisce una donna anziana che si trovava nel terrazzo sottostante. L'allarme è stato lanciato in un palazzo situato in via lungomare Diaz a Ceriale.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, la Croce Bianca di Albenga e la polizia locale di Ceriale.

La donna di origine milanese è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona per le cure del caso.