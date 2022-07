Savona, operazione anti-droga della Polizia di Stato: un arresto e due misure cautelari dell’obbligo di dimora

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, l’8 luglio scorso a Savona, i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere disposta dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di una persona accusata di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Sempre nell'ambito della stessa attività investigativa, due persone sono state sottoposte alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Nel corso delle relative perquisizioni domiciliari a carico degli indagati, avvenute con l’ausilio delle unità cinofile della Polizia di Stato, gli agenti hanno sequestrato telefoni cellulari e materiale utile al confezionamento dello stupefacente. L’arrestato è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini hanno avuto origine da una precedente operazione antidroga risalente all’ottobre scorso, nel corso della quale erano stati sequestrati quasi otto etti di cocaina, in parte già confezionata in dosi, nascosti in un garage di Albisola Superiore. In quel frangente era stata sottoposta a fermo di indiziato di delitto la persona che utilizzava il locale. Dalla ricostruzione della rete dei contatti di quest’ultimo gli investigatori sono risaliti ai tre uomini a carico dei quali sono state eseguite le citate ordinanze.

La Questura evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità degli indagati/arrestati sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.