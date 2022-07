È “Ho Bisogno Ho Bisogno” il secondo singolo del giovane savonese "Monesenzaccento"

È uscito lo scorso 8 luglio “Ho Bisogno Ho Bisogno” il secondo singolo del giovane produttore savonese. Un brano che conferma quanto detto in precedenza: anche in questa canzone Simone Assandri - classe 2004 - in arte Monesenzaccento, mostra le sue grandi doti da producer e da autore.

“Ho Bisogno Ho Bisogno” ha una costruzione originale, sia nell’arrangiamento che nel testo e il sapore di qualcosa che non si è mai sentito.

“Non so se la distanza unisca o separi, ma so che ora mi serve da conferma e da legante con ciò che è distante da me”.

Scritto da Monesenzaccento.

Prodotto da Monesenzaccento e Zibba.

Simone Assandri, classe 2004, in arte Monesenzaccento è un produttore e cantautore savonese. Si avvicina alla musica da piccolo con l'intento di scrivere canzoni, maturando con il tempo un forte interesse per la composizione, miscelando così la passione per la scrittura alla produzione di beat. Il suo primo progetto, frutto di un percorso insieme al cantautore Zibba, vede la luce con “Non Ho Tempo Di Scordarmi I Ricordi”, il suo primo singolo uscito il 3 giugno 2022. L’8 luglio 2022 esce il suo secondo singolo “Ho bisogno Ho Bisogno”.