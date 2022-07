Chatbot platform: quali sono i vantaggi del loro utilizzo

Oggi la comunicazione tra aziende e clienti è diventata sempre più semplice grazie all’intelligenza artificiale.

Tramite un chatbot è infatti possibile simulare interazioni reali con gli utenti, utilizzando l’interfaccia di una chat. Una soluzione che permette di instaurare e mantenere una connessione continua tra attività e consumatore, senza avere la necessità della presenza di operatori umani nella gestione di problemi e richieste.

Come funzionano i chatbot?

I chatbot, combinando la machine learning e script predefiniti, sono in grado di rispondere alle domande degli utenti in modo molto simile a come farebbe un essere umano in carne ed ossa.

Un sistema intelligente che si aggiorna man mano che si trova a far fronte a nuove domande per poter sempre garantire risposte pertinenti agli utenti in cerca di rapide soluzioni.

Nonostante la tecnologia così sofisticata, può succedere che il chatbot riceva una domanda che non è in grado di gestire. In tal caso la richiesta viene reindirizzata ad un operatore umano o all’help desk.

Se la domanda viene ripetuta più volte nell’arco del tempo è possibile che la risposta venga inserita nel database della chatbot platform in modo tale che possa, da quel momento, in poi soddisfare le richieste, senza bisogno di un intervento umano.

Quali sono i vantaggi nell’utilizzo di un chatbot?

I chatbot offrono un aiuto importante nello svolgimento di compiti semplici, come la prenotazione di appuntamenti o nell’eseguire acquisti, senza bisogno di alcuna interazione umana.

Scopriamo tre motivi che rendono vantaggioso l’utilizzo di un chatbot.

1. Riduce tempo e costi del servizio

E’ una soluzione che permette di risparmiare in termini di tempo e di denaro. I costi si ottimizzano perché le spese di gestione del servizio clienti si riducono per il minor numero di dipendenti impiegato. Il risparmio è quindi negli stipendi, nella formazione e negli strumenti indispensabili allo svolgimento del lavoro.

I chatbot, inoltre, consentono una rapidità di risposta che piace all’utente, ma anche una grande efficienza perché nel caso di richieste più complesse si viene reindirizzati ad operatori umani.

2. Servizio clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

I chatbot sono in grado di offrire tutta l’assistenza necessaria ai clienti, anche quando il personale non è presente.

3. Personalizzano e migliorano le interazioni con gli utenti

Dopo la prima iterazione con la piattaforma, i dati vengono ricordati in modo tale che un successivo interscambio di informazioni possa avvenire in modo personalizzato. Questo consente all’utente che si rivolge all’operatore creato dall’intelligenza artificiale di avere un’esperienza ancora più vera e soddisfacente.