Albenga, la mostra di Andy Warhol rinnova l’esposizione

L’esposizione dal titolo “La Pop Art di Andy Warhol”, voluta e organizzata dall’architetto Annamaria Vercellino (di Palazzo San Siro), in collaborazione con l’associazione culturale no profit “Spirale dì idee” del dottor Stefano Pirrone e del dottor Massimo Ferrarotti si rinnova e arricchisce con altre collaborazioni che porteranno ad Albenga artisti di calibro internazionale per alcuni “one day” di esposizione che lasceranno il pubblico senza parole.

Afferma l’architetto Vercellino: “Grazie alla sinergia con il comune di Albenga e alla splendida collaborazione con l’associazione culturale no profit “Spirale dì idee” riusciremo a mantenere l’esposizione “La Pop Art di Andy Warhol” fino a metà settembre, ma non solo, infatti dalla collaborazione con privati e altre associazioni riusciremo a realizzare dei “One Day” che porteranno ad Albenga opere di fama internazionale.

Il primo evento nell’evento si terrà il prossimo 5 agosto quando presenteremo all’interno di Palazzo San Siro nel suggestivo Centro Storico di Albenga un’opera di un grande maestro europeo. Saranno presenti per l’occasione critici d’arte che illustreranno i dettagli dell’opera.

È grandissima la soddisfazione di aver potuto realizzare queste iniziative. Albenga dimostra di essere location ideale per mostre d’arte e in grado si sviluppare sempre di più, attraverso attività e iniziative, il turismo culturale legato all’arte. Abbiamo tutte le potenzialità per diventare punto di riferimento culturale alla stregua di Berlino e NewYork”.

Ricordiamo che la mostra “La Pop Art di Andy Warhol” è visitabile gratuitamente, ma previa prenotazione telefonando al numero 338 477 35 49 (chiamare orario uffici) presso Palazzo San Siro, nell’omonima piazza del Centro Storico di Albenga (nei pressi di via Roma).