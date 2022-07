Dal rilevatore al dato finale, l’elaborazione delle informazioni: il fisico Simone Vallarino relatore ai "Venerdì Scientifici di Savona"

Per il progetto “Venerdì Scientifici di Savona” i Giovani per la Scienza propongono un incontro su un tema fondamentale per gli esperimenti: la ricostruzione dell’informazione grezza proveniente dal rivelatore fino al dato finale, che sarà utilizzato per accrescere le conoscenze scientifiche e verificare nuove teorie. La conferenza sarà venerdì 15 luglio dalle ore 10 presso il Campus Universitario di Savona e online attraverso la piattaforma Zoom.

Simone Vallarino, socio dell’Associazione e dottorando in fisica nucleare, presenterà la ricostruzione del dato di un rivelatore, partendo da un caso concreto per descrivere i passaggi logici che permettono di selezionare le informazioni grezze e trasformarle nel dato finale. La lezione si baserà su un prototipo di rivelatore su cui Simone sta lavorando per il nuovo acceleratore di particelle Electron-Ion Collider (EIC), in costruzione negli Stati Uniti.

Simone Vallarino, 30 anni, è socio dei Giovani per la Scienza dal 2006. L’associazione lo guida nella scoperta della fisica delle particelle, portandolo per una settimana al CERN di Ginevra a soli 16 anni per costruire un rivelatore di raggi cosmici, che si trova tutt’ora presso l’ISS Ferraris Pancaldo di Savona, dove Simone ha conseguito il diploma di Perito in Elettronica e Telecomunicazioni. Simone si laurea in Fisica presso l’Università degli Studi di Genova, con una tesi su un innovativo sistema di acquisizione dati, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Genova e l’esperimento CLAS12 del Thomas Jefferson National Accelerator Facility (JLab) di Newport News, VA, USA. Intanto, Simone rimane un socio attivo dei Giovani per la Scienza, ricoprendo ruoli di responsabilità interna ed esterna, in particolare in varie edizioni di “Savona i Giovani e la Scienza”, delle Notti Bianche savonesi, Scienze in piazza a Noli, la città dei bambini a Savona, all’evento Focus Live al porto antico di Genova e altre ancora. Oltre alla formazione scientifica e sociale dei Giovani per la Scienza, Simone è scout nel gruppo AGESCI di Varazze da oltre venti anni, dove ha ricoperto il ruolo di Capo dal 2013 al 2020. Oggi Simone è un membro del Consiglio Direttivo dei Giovani per la Scienza e un dottorando in fisica presso l’Università degli Studi di Ferrara e l’INFN Ferrara e si occupa di studiare la struttura interna del protone e di costruire rivelatori ad effetto Cherenkov per l’identificazione delle particelle cariche in collaborazione con JLab ed EIC.

Il progetto dei Venerdì Scientifici è volto al coinvolgimento del pubblico savonese e non solo, pertanto chi fosse interessato può contattare l’Associazione compilando il seguente modulo di Google: https://forms.gle/PSXMxNme1KLRdfAS7.

Siamo presenti anche su Instagram per poter raggiungere sempre più giovani appassionati alla Scienza e tenerli informati delle nostre attività, venite a seguirci, il nostro profilo è: @giovaniperlascienza.

Inoltre si può visitare il sito dell’Associazione cliccando sul link seguente: http://www.giovaniperlascienza.it/site/.

