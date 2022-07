Finalborgo, personale antologica per Pilli Roccatagliata, il 16 luglio l’inaugurazione

Giovanni Roccatagliata, per tutti Pilli, inaugura la personale antologica "A me gli occhi" a Finalborgo, presso l’Oratorio de’ Disciplinanti nel complesso monumentale di Santa Caterina. La mostra, patrocinata dal comune di Finale Ligure, apre al pubblico il 16 luglio alle 17.30 e sarà visitabile fino al 30 luglio, dalle 17 alle 23, lunedì escluso.

Sarà un’esposizione incentrata sul suo lavoro di pittore, con molte incursioni nella grafica, nella ritrattistica e nel fumetto, che evidenzierà il suo talento eclettico e il suo desiderio di misurarsi sempre in nuove avventure artistiche, che non si è mai né affievolito né spento. Il suo ultimo “divertimento” è realizzare fumetti: divertenti vignette autoconclusive che poi dipinge a suo piacimento.

Oltre ai quadri esposti, ci saranno anche album con disegni di tutta una vita, realizzati per la pubblicità e per ditte specializzate, il libro “Le avventure del bagnino”, vignette semi sexy, non per tutti, ma consultabili e godibili a piacimento, scritti e canzoni sue.

Dice nella presentazione del catalogo Ferdinando Molteni, giornalista, scrittore e tanto altro: “Pilli è un eccellente cantante e musicista, è un eccellente scrittore di canzoni, è un eccellente umorista, ma è, soprattutto, un sontuoso pittore. In un'epoca in cui tutti se la tirano, per un motivo o per l'altro, mi sento di poter dire che Pilli Roccatagliata è un pittore autentico”.

“I suoi dipinti, visti dal vivo, sono di abbagliante bellezza. Perché Pilli unisce ad una tecnica unica e a una perizia straordinaria, il senso della poesia – prosegue Molteni -. Lui capisce l'immagine, vede la scena, sa cosa può trasmettere. E la fa”.

“Poi tocca, da uomo di spettacolo quale è, le corde profonde della nostalgia, che è un nobile e bellissimo sentimento. La sua Finale è radiosa e bellissima, come in effetti molto spesso è. La sua Finale è poetica e persino politica. La sua Finale è incredibilmente autentica. La sua Finale è assolata e piena di gente che sorride”.

Pilli Roccatagliata, finalese classe 1950, ha insegnato disegno e pittura presso le scuole elementari di Finale Ligure ed all’Ipsia nell’ambito della terza area del corso “Grafica Pubblicitaria”. Vincitore di numerosi premi, è stato alunno dell’architetto De Negri negli anni ’60 dove ha perfezionato molte tecniche pittoriche e architettoniche. Molto apprezzato anche dal pittore Emilio Scanavino, fu recensito dal giornalista Ivano Pocchiesa e invitato a collaborare con lui come fumettista per la Rai. Allievo “ideale” del pittore ligure Walter Tomaselli, affianca all’attività di pittore e ritrattista, quella di grafico fumettista e illustratore; alcuni suoi lavori sonostati pubblicati su libri e riviste specializzate. Ha presentato opere in mostre collettive e personali in varie città della Liguria ed è in permanenza alla “Galleria d’arte Ghiglieri” di Finale Ligure.