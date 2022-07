"Il test" di Jordi Vallejo al Festival teatrale di Borgio Verezzi

“Il test” di Jordi Vallejo, è il secondo spettacolo in calendario al Festival teatrale di Borgio Verezzi: il 13 e 14 luglio sul palco verezzino andrà in scena questa commedia leggera e divertente con protagonisti Roberto Ciufoli, qui sia attore che regista, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi. Un cambio di programma per il cartellone che aveva inizialmente previsto lo spettacolo “Riunione di famiglia”, poi annullato per ragioni di salute che impediscono alla compagnia di portarlo in scena.

“Il test” arriva direttamente dalla Spagna, dove ha riscosso grande successo, così come nei teatri italiani nei quali è stato messo in scena. Tutto nasce da una domanda: preferiresti ricevere centomila euro subito o un milione fra dieci anni? A poree la questione sono Hèctor e Paula, una coppia con qualche problema economico. La pongono a Toni, loro vecchio amico, in attesa che li raggiunga per cena Berta, la giovane fidanzata, psicologa di successo. Il dilemma che inizia come un semplice e teorico test di personalità in un clima di divertita amicizia, diventa sempre più causticamente feroce, e mette progressivamente a nudo i caratteri, i pensieri reconditi e i delicati segreti dei quattro commensali. Fra battute di spirito al vetriolo e sferzanti dialoghi, i protagonisti vengono spinti a prendere decisioni che nell’arco di una cena cambieranno radicalmente le loro vite, forse per sempre.

Dichiara Stefano Delfino, direttore artistico del Festival: «Sono dispiaciuto per "Riunione di famiglia", era lo spettacolo scelto per primo e sul quale puntavo molto. Purtroppo, nonostante l’impegno e la disponibilità di tutti, non è stato possibile trovare una soluzione adeguata e quindi siamo stati costretti ad annullare le due recite. In tempo record e grazie alla signorilità del produttore Piero Pasqua abbiamo provveduto a sostituire "Riunione di famiglia" con "Il test", una commedia che in Spagna ha avuto enorme successo».

La settimana teatrale prosegue poi sabato 16 luglio con “No wags - il calcio non è uno sport per signorine”, lo spettacolo sul calcio e gli stereotipi di genere ideato da Piji Siciliani e da lui scritto insieme a Cristina Chinaglia, Roberta Pompili, Barbara Folchitto, Carlotta Piraino, Emanuele Di Giacomo. Sul palco sabato sera saliranno Giada Lorusso, Cristina Chinaglia, Roberta Pompili e la special guest Miriam Galanti.

Per informazioni e biglietti gli spettatori possono visitare il sito del Festival www.festivalverezzi.it e rivolgersi alla biglietteria di viale Colombo 47, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30, chiamando lo 019.610167 o inviando una mail a biglietteria@comuneborgioverezzi.it.

Nelle serate di spettacolo è attivo il servizio di bus navetta al costo di un euro a tratta con partenza dal piazzale del Teatro Gassman (quattro corse con orario 19.15 – 19.45 – 20.10 – 20.30), e ritorno dal parcheggio di Piazza Gramsci (prima corsa 10 minuti dopo il termine dello spettacolo; tre corse a seguire a circa 20 minuti una dall’altra).