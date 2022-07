Loano, al Giardino del Principe “La storia di Cipì e Bandiera” con Pucci e Scaramuzzino

Proseguono gli appuntamenti con i “Libri bambini sotto il tiglio”, gli incontri spettacolari con gli autori di libri illustrati promossi all'interno di “LOA-Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con l'Aps #cosavuoichetilegga? insieme ad Atuttotondo di Monica Maggi e con le associazioni e le realtà locali aderenti al “Patto per la Lettura”.

Lunedì 18 luglio alle 21 nel ridotto del Giardino del Principe andrà in scena lo spettacolo “La storia di Cipì e Bandiera”, spettacolo di e con Vania Pucci e Giorgio Scaramuzzino tratto da “Cipì e Bandiera in scena” di Mario Lodi per Einaudi Ragazzi.

“La storia di Cipì e Bandiera” è una lettura-spettacolo prodotta da Giallo Mare Minimal Teatro, una compagnia storica di Empoli, che ha preso spunto dalle versioni teatrali di Cipì e Bandiera per presentare un testo completamente inedito. Lo spettacolo prova a mescolare, per la prima volta, la storia di Cipì e quella di Bandiera. D'altronde i personaggi sono nati entrambi da osservazioni di bambini che vivevano in un contesto rurale simile: anche il messaggio di resistenza alle avversità della natura, ha molti lati comuni tra i due protagonisti. La lettura spettacolo intende dare la possibilità allo spettatore, attraverso la parola , di immaginare gli ambienti dove Cipì e Bandiera vivono una dopo l'altra le loro avventure. Avventure che spesso contengono riferimenti alla fatica e al percorso per diventare “grandi”.

I “Libri bambini sotto il tiglio” sono fatti di letture ad alta voce, laboratori e incontri spettacolari con gli autori per bambini e bambine e le loro famiglie. Fanno parte della rassegna “Libri Estate”, che ha la finalità di attivare il piacere della lettura attraverso l’ascolto delle parole, che da scritte si animano tramite l’incontro con chi le ha pensate e tradotte in libro. Accompagnati dalla conduzione puntuale e garbata di Graziella Frasca Gallo, sotto il grande tiglio nel ridotto del Giardino del Principe, nelle fresche sere d’estate i partecipanti riprenderanno il filo del piacere del leggere. Incontri per grandi e bambini per incontrarci e per crescere, perché la lettura ci unisce.

La presentazione è stata organizzata in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Loano e l'Aps #cosavuoichetilegga. L'ingresso è libero, i partecipanti sono tenuti a rispettare le norme anticovid in vigore.