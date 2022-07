Maurizio Solieri, per decenni chitarrista e compositore di Vasco Rossi, ospite a Radio Onda Ligure 101

Intervista a Maurizio Solieri, per decenni chitarrista e compositore di Vasco Rossi, questa mattina su Radio Onda Ligure 101.

Solieri - che ha da poco pubblicato il suo nuovo album “Resurrection” - sarà in concerto venerdì 15 luglio alle 21.30 in piazza Pelagos a Borghetto Santo Spirito per l'evento “Rock per l’autismo" il cui ricavato sarà devoluto ad associazioni che si occupano di fornire aiuto e sostegno agli autistici.



L'intervista andrà in onda oggi alle 11.45 nel programma condotto da Maurilio Giordana.