Red Carpet sul Molo di Alassio per il tradizionale White Gala d'estate

Venerdì 15 luglio alle ore 20 una serata piena di scintillanti sorprese sul red carpet naturale del Molo Bestoso: Maki Mandela ospite straordinaria per una serata dedicata alla pace in cui presenterà un piccolo flash della collezione streetwear intitolata The Struggle Series, i cui disegni originali furono realizzati proprio da Nelson Mandela.

Alla signora Mandela, la Città di Alassio, durante la cena di gala, donerà le Chiavi della Città e la celebre firma sulla piastrella del rinomato Muretto della città degli innamorati: “Il White Gala dinner che ormai da quattro anni caratterizza l’estate alassina – il commento di Marco Melgrati, Sindaco Città di Alassio – è un evento di rara eleganza. Sospeso tra mare e cielo, sul Pontile Bestoso vestito a festa ha il merito, tra le altre cose, di aver rivitalizzato il caratteristico molo proteso verso il cuore della Baia di Alassio. Ogni edizione ha avuto lo scopo di portare l’attenzione su tematiche sociali di grande rilevanza: lo scorso anno fu per la Croce Rossa, così impegnata, come tutte le forze del Volontariato Sociale nella gestione dell’emergenza sanitaria. Quest’anno il tema non poteva essere altro che la Pace, con un ospite straordinario come Maki Mandela”.

La luce di Maki sarà amplificata in questa serata dalle creazioni Medagliani che saranno presentate agli ospiti nel corso della serata: “Siamo lieti di sostenere per il quarto anno consecutivo uno degli eventi centrali del Festival della Cultura di Alassio quale il White Gala Dinner sul Molo Bestoso. quest’anno presenteremo alcuni gioielli Masterpiece di Damiani, pezzi unici di alta artiginialità Italiana. la speciale presenza di Guido Damiani alla serata ci consentirà di condividere con i presenti alcune delle sue molteplici attività filantropiche e benefiche.” Ottavia Cova, casa di gioielli Medagliani.

A rappresentare l’eccellenza della gioielleria Made in Italy sarà infatti presente Guido Damiani presidente dell’omonimo gruppo che si è distinto per l’accentuata propensione alle attività di charity e per le attività benefiche. Guido Damiani, ha da sempre associato alla sua attività imprenditoriale una particolare sensibilità ai temi dell’utilità sociale e della beneficenza sia come azienda, sia come attività familiare e personale facendosi parte attiva in diverse azioni di charity tra cui annovera tra gli altri il Progetto Clean Water, con l’attrice Sharon Stone per realizzare pozzi d’acqua potabile e prevenire la mortalità legata all’uso di acque impure in villaggi africani, progetto apprezzato e sostenuto anche da Nelson Mandela.

A questo si affianca il costante supporto alle popolazioni colpite da calamità naturali in Italia e all’estero e quello alle associazioni che offrono sostegno sanitario ai bambini affetti da malattie invalidanti. Guido Damiani, che sabato 16 luglio apporrà la propria firma su una piastrella del muretto, ha dichiarato: “Sono lieto e onorato di essere ospite di questa serata che celebra da un lato la più genuina tradizione italiana rappresentata da Alassio e dai suoi inconfondibili “scorci” e dall’altro i talenti e lo stile nazionali e la propensione alla solidarietà, alla vicinanza umana, alla collaborazione, un inno all’inclusione e alla fratellanza che sono, soprattutto oggi, due dei valori più preziosi dell’umanità”.

La serata non sarà solo all’insegna delle attività benefiche e della moda ma anche delle creazioni dolciarie di due maison che uniscono Piemonte e Lombardia alla Liguria, in questa occasione piena di talenti. Il dessert è, infatti, affidato ad Alessandra Mion, in arte Frau Knam. Tutto nasce durante il primo lockdown quando al fianco del marito, lo Chef Ernest Knam, si esercita nell’arte della pasticceria semplificandola e creandone uno stile personale accessibile a tutti. Da lì l'apertura del suo blog e del primo negozio milanese, dove poter gustare le sue proposte esclusive, ma anche l'inizio dell'avventura televisiva su Rai2. Per gli ospiti del Gala Dinner, Frau Knam ha realizzato: "A Peace of Cake" Un biscotto joconde al cocco con stratificazione di mousse al cassis, al mirtillo, alla menta, allo Yuzu, al mandarino e al lampone, glassa bianca ricoperta di meringhette alla vaniglia Tahiti, salsa al cocco e agar agar di cocco e lime. “Frequento Alassio da tempo con la mia famiglia- ricorda Frau Knam- e ne apprezzo l'accoglienza e la vivacità culturale. Sono felice ed onorata di partecipare quest'anno al Festival della cultura e in particolare di dare il mio contributo al White Gala, con Maki Mandela. La mia creazione per la serata ‘A Peace of Cake’, il cui nome nasce da un gioco di parole, è il dolce al piatto che presenterò agli ospiti del Gala e riprende i colori emblematici della bandiera della pace, a ognuno dei quali corrisponde un gusto diverso”.

E saltiamo in Piemonte con l’innovativa pasticceria del chierese Marco Avidano che quest’anno fa il suo esordio al White Gala alassino per la prima volta con il suo panettone estivo: “Sono particolarmente contento di partecipare a questa edizione del Festival della Cultura di Alassio in occasione di uno degli eventi più attesi della rassegna estiva come il White Gala Dinner. Un esordio ad Alassio anche e soprattutto per questa mia nuova creazione che concilia il simbolo del dolce della festa per eccellenza con la freschezza dell’estate e dei suoi sapori. Non voglio ancora svelare l’abbinata nel piatto che sarà una delle sorprese di cui si vestirà questa bella serata sul Molo Bestoso.” Marco Avidano

A sostegno della serata come sempre la presenza di Lucio Carli con la sua linea di alta cosmesi Mediterranea. “Mediterranea Cosmetics il Laboratorio della Bellezza affacciato sul mare ad Imperia ha sempre gran piacere di essere un prezioso alleato nell’organizzazione della cena in Bianco di Alassio, ove solo progetti di grande eccellenza hanno possibilità di mettersi in mostra. Mediterranea Cosmetics con i suoi 25 anni di esperienza, da sempre Made in Italy, ha come desiderio portare sulla pelle delle donne la migliore linea cosmetica formulata nei nostri Laboratori con il giusto compromesso tra natura e scienza per regalare solo efficaci soluzioni di bellezza e benessere. Un progetto totalmente sostenibile che oltre all’efficacia delle sue formule garantisce una particolare attenzione al nostro pianeta e alla sua sopravvivenza per questo siamo membri attivi della Beauty Coalition tra le società BCorp. Alassio è vicina a Mediterranea in tutti i sensi prima cosa nei valori mediterranei, poi per un’amicizia vera e sincera che tanti clienti hanno scoperto da anni e che Lucio Carli ideatore di Mediterranea porta nel profondo del cuore da quando era bambino. Ci fa quindi piacere essere un regalo ambito, un ponte indelebile con tutte le donne che sanno riconoscere e apprezzare l’altissima qualità di ogni prodotto Mediterranea Cosmetics già dal primo incontro.” Lucio Carli

La serata sarà anche occasione durante l’aperitivo di assaggiare in anteprima una selezione gourmet di delicatezze siciliane provenienti dal territorio limitrofo al Parco dei Nebrodi firmate Casa Bacù: i frutti di una terra ancora da scoprire nei suoi angoli dell’entroterra più nascosto, dalle pendici di Troina fino a Nicosia.

Media partner MoreNews sulle cui testate online potrete trovare il banner per la prenotazione alla cena e tutte le informazioni della serata al Molo Bestoso.