Cannabis terapeutica, Arboscello (Pd): "La giunta Toti smetta di raccontare favole, al Santa Corona il servizio è sospeso"

“In Italia sono 12 milioni le persone colpite da dolore cronico che utilizzano la cannabis terapeutica per trovare sollievo. In Asl 2 il servizio è in fase di riorganizzazione e i pazienti sono in una situazione di grande difficoltà, non riuscendo a farsi prescrivere la terapia, ma per la Giunta Toti tutto funziona regolarmente e alla perfezione, peccato che la realtà, raccontata dai pazienti e dai medici, sia un’altra: il reparto di terapia del dolore della Asl 2 è in fase di riorganizzazione e il servizio al Santa Corona è sospeso”, dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, dopo la discussione in aula della sua interrogazione sull’ambulatorio di terapia del dolore per la somministrazione della cannabis terapeutica in Asl 2.

“Per l’ennesima volta la storia raccontata dalla giunta parla di un mondo perfetto, dove tutto funziona benissimo, invece i pazienti dal primo giugno non riescono a farsi prescrivere la cannabis terapeutica per alleviare le proprie sofferenze. Parliamo di malati cronici e alcuni anche terminali; l’attesa per queste persone, anche solo di qualche giorno (qui parliamo di più di un mese), può provocare grandissime sofferenze. La Giunta smetta di raccontare favole ai cittadini e ammetta di aver sottovalutato il problema”.