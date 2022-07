Cengio, Gabriele Siri eletto nuovo segretario cittadino della Lega

Gabriele Siri eletto per acclamazione nuovo segretario cittadino della Lega di Cengio al congresso svolto nel pomeriggio di domenica 10 luglio. Oltre ai soci militanti chiamati al voto, erano presenti anche l'On. Flavio Di Muro, che ha presieduto l’assemblea, e il segretario organizzativo della Lega in Liguria Paolo Pastorelli.

“Cercheremo di creare un rapporto forte con la gente, raccogliere critiche e non, proveremo a dare spiegazioni coerenti e vicine il più possibile alle nostre idee – afferma il neo-segretario – Come gruppo lavoreremo in modo coeso per il bene dei cittadini e dei militanti che credono e vorranno credere in noi”.