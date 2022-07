Ospedale Albenga, il Pd attacca Toti: "Nessuna legge impedisce la riapertura del pronto soccorso"

"Il Re è nudo. Il velo di incertezze che re Toti aveva cercato di costruire è volato via ed ha messo a nudo il fatto che dietro al depotenziamento dell’ospedale di Albenga ed alla chiusura del punto di primo intervento c’è solo la sua volontà politica. Lo avevamo già visto con i falliti tentativi di privatizzazione e lo abbiamo denunciato per anni urlando lo slogan 'Ospedale Pubblico Sempre!'".

Cosi commenta il Pd di Albenga che aggiunge: "Ora urliamo 'Senza Pronto Soccorso di Muore' insieme a tutto il comprensorio ingauno e del ponente savonese. E sappiamo che se l’ospedale di Albenga non avrà un pronto soccorso non sarà dovuto al DM 70 o ad un 'la Legge non lo consente', ma solo alla volontà politica dell'attuale Amministrazione Regionale a guida Toti".

"La risposta all'interrogazione posta dall'onorevole Franco Vazio al ministro Speranza ha chiarito che il DM 70 stabilisce solo gli standard minimi e che 'è pertanto alla Regione interessata che compete, nel rispetto degli standard minimi disciplinati dal decreto in questione, il compito di programmare e attuare la rete ospedaliera'".

"La verità è che nessuna legge impedisce che si possa puntare sull’ospedale di Albenga riaprendo il pronto soccorso e costruendo tutti i reparti necessari per rispondere alle esigenze del territorio anche ampliando l'attuale struttura. Ciò che lo impedisce è solo la volontà politica del governatore Toti" concludono i Dem.