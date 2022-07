Punto nascite del Santa Corona, Arboscello (Pd): "Toti ha affermato che riaprirà a settembre. Su quali elementi?"

Il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto in base a quali elementi il presidente della giunta ha affermato che il punto nascite del Santa Corona riaprirà a settembre.

Arboscello ha ricordato che Toti il primo luglio scorso ha dichiarato che “il Santa Corona avrà sicuramente un punto nascite entro il 21 settembre o, al limite, qualche settimana dopo e che comunque il servizio è un punto fermo della sanità ligure”.

L’assessore Giacomo Giampedrone ha risposto su delega del presidente della Giunta Giovanni Toti e ha ribadito che l’obbiettivo della Asl2 è riaprire il servizio a settembre e ha ricordato, a questo proposito, che è in itinere la procedura per attingere alla graduatoria degli specializzandi del concorso per dirigente medico specialista in ostetricia e ginecologia per assumere 4 unità, che sono stati emanati avvisi per l’assunzione a tempo indeterminato di medici specialisti e che sono stati stipulato contratti con medici anche in quiescenza che, peraltro, non garantiscono la copertura dei turni necessari per il punto nascite.