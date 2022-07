'I Giovedì di luglio' di Savona: la seconda serata è dedicata al Graduation Day degli studenti universitari del Campus

Il Campus Universitario di Savona si sposta in piazza Sisto per il Graduation Day

Giovedì 14 si svolgerà per la prima volta nel cuore della città il Graduation Day degli studenti universitari del Campus di Savona, la cerimonia di consegna delle pergamene di laurea degli studenti che si sono laureati nell'ultimo Anno Accademico. L'appuntamento, nell'ambito de 'I Giovedì di luglio' è in piazza Sisto IV alle ore 19.

L'evento vedrà la presenza del sindaco di Savona, Marco Russo, del Magnifico Rettore, Federico Delfino, del vicesindaco con delega alla Città universitaria, Elisa Di Padova, e del delegato del Rettore per il Campus di Savona, Marco Testa.

La cerimonia sarà accompagnata da alcuni brani musicali dei Margot che saranno protagonisti, insieme ai Blue Young Monkeys, del concerto in programma a partire dalle 22. Il quartetto dei Margot si presenterà con la loro formazione acustica, ricca di vitalità e simpatia. La serata poi verrà conclusa dalla nutrita formazione Blue Young Monkeys,specializzata nel divertente e ritmato repertorio Ska e Reggae. Sono entrambe formazioni musicali del nostro territorio che da anni si esibiscono con successo nelle manifestazioni musicali della nostra Liguria.

Savona vuole essere sempre più vicina al suo Campus e ai suoi studenti e celebrare insieme questo momento in piazza Sisto è un ulteriore segno di una collaborazione che è già cominciata.

Moltissime anche le iniziative diffuse nelle vie della città a cura dei commercianti pronti ad accogliere i visitatori per lo shopping con alcune sorprese e promozione dedicate ai neolaureati.

Il programma della serata prevede, oltre ai concerti gratuiti in piazza Sisto, anche aperture straordinarie fino alle 23 di Pinacoteca, Museo della Ceramica, Cappella Sistina, Museo Archeologico e Apple Museum, visite guidate con esibizione musicale sulla terrazza dalle 20.30 alle 22 grazie all’associazione La Campanassa. E ancora aperitivi, cene ed esposizioni organizzate dai commercianti delle vie del centro con apertura serale dei negozi per vivere le strade della nostra città sotto le stelle. Main sponsor della rassegna è Costa Crociere.

LE STRADE CHE NON TI ASPETTI: I COMMERCIANTI DELLE VIE

DEL CENTRO VI ASPETTANO CON APERICENE, ESPOSIZIONI

INIZIATIVE E MOLTO ALTRO DA SCOPRIRE – GIOVEDI 14 LUGLIO

Via Montenotte, Piazza Mameli, Via Verzellino

Pre serata dimostrazione “Cus Savona Rugby”, trio blues Gaetano Pellino

ESERCIZI ADERENTI: Sotto la polvere, Boccone, La Latteria, Kiron, Frati cappelli, Pesce evoluto, Angolo paradiso, Tecnocasa, Linea azzurra, Panificio Grosso, Non solo caffè, bottega orafa, Masino Geppetto, Averla laboratorio orafo, Piccole canaglie, Beauty by Marta, Palestra Z24

Via Verzellino (da via Guidobono a via Montenotte)

Musica + Calisthenics

ESERCIZI ADERENTI: Non solo caffè, bottega orafa, Masino Geppetto, Averla laboratorio orafo, Piccole canaglie, Beauty by Marta, Palestra Z24

Piazza del Popolo

Serata con musica, auto moto e mezzi vintage, cena con tavoli e sedie sulla strada, giochi da tavolo

ESERCIZI ADERENTI: Pizzeria Il Nulla in collaborazione con Storicbus, ruote d’epoca Villanova di Albenga e la banda dei Frazzoni Dungeonstore, La Grotta Marinara

Via Luigi Corsi

Sharin Giudo Savona, Karate Club Savona, Portuali lotta Savona (esibizione allenamento di bimbi e ragazzi in tutte e 3 le discipline), Pirates 1984 (football americano esibizione e possibilità di provare questo sport di squadra), bambini e adulti potranno avvicinarsi all’arte della ceramica manipolando la terra eseguendo una ciotola al tornio o decorando una coloratissima piastrella (BF CERAMICHE E CERAMICHE AGORA’), la grigliata dei Blange, ASD Gruppo Pattinatori Savonesi (dimostrazioni della squadra agonistica e prova pattini per bambini), corsi di gioielli per bimbi (OFFICINA DEL GIOELLO), Slidin’ shoes swing dancers (balliamo tutti insieme swing anni 30-40-50), presentazione nuova collezione (CARLA QUAGLIA MAGLIERIA E CASHMERE), presentazione abiti vintage (I LOVE OKIDOKI), fritto misto e altre specialità di Natalina, i bambini potranno imparare a soccorrere un gattino prestandogli le cure dovute sull’ambulanza (CROCE BIANCA), animazione per bimbi con palloncini, trucca bimbi, bolle di sapone e giochi (A.S.D. IL GIARDINO DEI SOGNI, mini torneo di scacchi aperto a tutti (SOCIETA’ SCACCHISTICA SAVONESE E ASSOCIAZIONE ANTEAS)

GRADUATION DAY: (Ceramiche BF + Agorà) Prezzo promo per corsi di ceramica nei loro gazebo. (Carla Quaglia) Cartolina da ritirare nel punto vendita per sconti dedicati

ESERCIZI ADERENTI: Ceramiche BF, Natalina, Blangero macelleria, Quaglia maglieria e cashmere, Sapore di pane, Officina del Gioiello

Corso Italia (Tronco Banca carige – Prini2)

Animazione musicale a cura delle imprese

ESERCIZI ADERENTI: Bar Cataleya, Mivida, Profumeria Douglas, Lokita

Via Vegerio

GRADUATION DAY (La Boqueria) Laureati sconti 15% su cena accomp. 4 tot

ESERCIZI ADERENTI: La Boqueria

Via Manzoni

Uma Rells

ESERCIZI ADERENTI: Pellicano, Bar Duomo, Cartoleria liguria, Streetline, Tecnihair

Via Garassino

Bistrot Ligure

ESERCENTI ADERENTI: Il mondo del caffè

Corso Italia (Piazza Pertini, area ex ospedale)

Moda e ballo

ESERCENTI ADERENTI: Bunci e dada, Bar il Tucano, Zelo, La curiosa agenzia viaggi, Galleria arte Gulli, Symposium

Via Guidobono (47-49r)

GRADUATION DAY (Civico 79) Hamburger km 0 + bibita e dolce 15€ con sorpresa del cuoco

ESERCIZI ADERENTI: Bar il Veliero, CBS Civico 79

Via Montenotte (Piazza Mameli, Via Astengo)

Musica dal vivo/dj

ESERCIZI ADERENTI: Bar Grand’Italia

Vico Spinola

Esposizione di opere di Beltra e Adamo nella galleria d’arte

Via Caboto

intrattenimento musicale con tavoli lungo la via

CULTURA: ALLA SCOPERTA DEI TESORI DI SAVONA - GIOVEDI 14 LUGLIO

Museo della Ceramica e Pinacoteca di Savona

Ingresso biglietto unico 5€ dalle 18.30 alle 23

Visita guidata su prenotazione 8€

Museo della Ceramica, laboratorio Animali Fantastici crea i tuoi mostri, animali mitologici e immaginari ore 18-19:30. Percorso per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni (15€)

Cappella Sistina, Archivio Diocesano

Ingresso gratuito dalle 20.30 alle 22.30

Campanassa

Itinerari sotto le stelle tra storia e musica dalle 20.30 alle 22.30

Renzo Luise Eros Crippa Gypsy and swing manouche

Museo Civico Archeologico della città

Ingresso 5€

Laboratorio didattico: “Caccia al tesoro in Museo”, ore 20,30, costo euro 6

All About Apple Museum

Ingresso 5€ dalle 18.30 alle 22.30