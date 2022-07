A Stella Gameragna al via l’attesa stagione “Musica & Cultura”

A Stella Gameragna riapre i battenti l’attesa stagione “Musica & Cultura” con una straordinaria sessione che abbraccerà il periodo estivo compreso tra Luglio e Agosto e che prevederà numerosi appuntamenti - tutti a ingresso libero alle ore 21 - nelle Chiese Parrocchiali, nelle Cappellanie e negli Oratori di Stella e non solo; infatti la tredicesima edizione della manifestazione, promossa dalle Parrocchie di Stella e dalla Confraternita dei SS. Sebastiano e Rocco, con il patrocinio della Diocesi di Savona – Noli, del Polo Culturale della Diocesi di Acqui, del Comune di Mioglia, della Associazione Culturale "Progetto Labirinto" e dall'Associazione Musicale Antichi Organi Italiani, richiamerà l’attenzione del pubblico anche su eventi che si svolgeranno in altre sedi, in piena sinergia con gli enti organizzatori.

Venerdì 15 luglio, presso l'Oratorio dei SS. Sebastiano e Rocco di Stella Gameragna, il debutto con Enrico Groppo, che proporrà un'interessante lezione/concerto - introdotta da Stefano A. E. Leoni - intitolata: "J.S. Bach: sapienza e bellezza per la gloria di Dio e la gioia degli uomini" un vero e proprio approfondimento sulle Suites e le Partite del Cantor di Lipsia.

Enrico Groppo, violinista, violista e didatta ha compiuto i suoi studi musicali a Milano con Armando Burattin, a Roma con Pina Carmirelli e a Salisburgo con Sandor Végh. Ha intrapreso una carriera cameristica e orchestrale vincendo, tra l'altro, nel 1979 i concorsi per entrare nelle orchestre del Teatro alla Scala e della Rai di Milano, nel 1980 il concorso V.Gui di Firenze con il quartetto Modigliani.



İn seguito ha svolto l'attività di primo violino di spalla, a Bolzano con l'orchestra Haydn e a Milano con l'orchestra della Rai.

Si è da sempre dedicato alla musica antica e alla ricerca su antichi trattati e metodi, esplorando la musica strumentale italiana dal primo '600 e le varie scuole violinistiche fino al primo '900. Nel 1985 ha iniziato ad insegnare violino nei Conservatori statali con un'attenzione particolare alla musica d'insieme per i più piccoli e alle orchestre giovanili. Attualmente ha una cattedra di violino presso il Conservatorio G.Verdi di Torino.