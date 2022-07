Anche la Provincia di Savona all'Assemblea Nazionale delle Province Italiane a Ravenna

Anche la Provincia di Savona partecipa all'Assemblea Nazionale delle Province Italiane a Ravenna: due giorni di incontri - il 13 e 14 luglio - alla presenza di delegati da tutta Italia - Presidenti di Provincia, Sindaci e Consiglieri - e di diversi Rappresentanti del Governo per discutere e condividere contenuti e argomenti che spaziano dalle riforme Istituzionali alle strategie del PNRR, fino ai più specifici argomenti territoriali.



Per la Provincia di Savona sono presenti il Presidente Olivieri, il Direttore Generale che ha partecipato in mattinata al tavolo tecnico dei Segretari e Direttori generali delle Province del cui coordinamento fa parte, e altri rappresentanti degli Uffici.

Temi molto importanti, PNRR e soprattutto definizione della Riforma e della mission dell'ente di area vasta Provincia la cui centralità nel ruolo di governo del territorio in sinergia fondamentale con gli Enti Locali Comunali sta emergendo sempre più come fondamentale.



"Due giorni di incontri, confronti e lavoro molto importanti dai quali confidiamo di portare sia elementi operativi immediati per far fronte alle necessità del nostro Territorio sulle funzioni fondamentali della viabilità, dell'edilizia scolastica, del sistema di gestione dei rifiuti e del sistema idrico integrato, acquedotti e raccolta dei reflui, sia in prospettiva sull'acquisizione di risorse adeguate sia finanziarie che operative e di risorse umane da parte dell'Ente per lo svolgimento nel migliore dei modi delle proprie competenze dirette e di coordinamento territoriale e di indirizzo politico amministrativo" dichiara il Presidente Olivieri.