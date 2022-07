Ancora violenza sui bus della Tpl Linea: vetro rotto sulla linea 40 Finale-Albenga, i sindacati chiedono un incontro al Prefetto

"Serve un incontro urgente visto gli inconcludenti confronti avuti con i vertici aziendali. Questo per riuscire ad evitare possibili problemi di ordine pubblico, in particolare nelle linee del ponente savonese, nonché evitare iniziative sindacali volte all’ incolumità del personale viaggiante e alla sicurezza dei viaggiatori". I sindacati chiedono un incontro al Prefetto dopo l'ennesimo episodio di violenza sui bus della Tpl Linea.

Nella missiva le organizzazioni sindacali (Rsu Tpl Linea, Rls Tpl Linea e le segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Faisa-Cisal, Sial-Cobas e Ugl-Fna) segnalano "la mancanza di sufficienti condizioni di sicurezza e l’insufficiente vigilanza del mantenimento del rispetto delle norme per il contenimento del Covid 19, nonché l'assenza di un'indispensabile azione di verifica dei titoli di viaggio, importante deterrente per scoraggiare i “portoghesi” da usare il mezzo pubblico in modo improprio, al fine di garantire condizioni di utilizzo all’utenza rispettosa delle regole del viaggio".

L'episodio di violenza, secondo quanto riferito, si è verificato sulla linea 40 Finale-Albenga. Dopo una discussione con l'autista (avrebbe chiesto di scendere a Vadino), un uomo è andato in escandescenza, insultando il conducente stesso e rompendo una vetrata del bus, pare col martelletto d'emergenza.